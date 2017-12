Un COB de enfermería y diván

El COB encajó ante el Palencia su séptima derrota consecutiva. Es colista y está ya a cuatro triunfos de los puestos de permanencia. Una situación límite deportivamente y que además trae consigo un apreciable abatimiento en los jugadores y el cuerpo técnico.

Tras el partido ante el Palencia, el entrenador, Gonzalo García de Vitoria, destapó que el lituano Rokas Uzas se había negado a jugar alegando molestias físicas en el pie izquierdo, el que tiene lesionado desde el 9 de noviembre.

"Durante toda la semana había estado entrenando y el sábado nos dijo que tenía dolor y que no podía jugar", dice García de Vitoria. Y añade: "Como club tendremos muchas limitaciones y muchas cosas mal, pero los servicios médicos son de primer nivel. Habrá otros igual de buenos, pero mejores que los nuestros no los tiene ningún club en España".

Valoración médica

Benito Ramos, uno de los médicos del club, asegura que "Rokas (Uzas) es un jugador muy duro y que ha trabajado muy bien para reaparecer cuando antes", pero desvela que "los últimos días ya notábamos algo raro, ya no iba como antes, ya no quería apretar tanto. A veces las lesiones pasan del tobillo a la cabeza y yo en este club he visto de todo, pero esto no se lo compro. No estaba para 30 minutos y no creo que el cuerpo técnico se lo pidiese, pero sí estaba para jugar. Se ha borrado".

El director general del club, César Fernández, se puso en contacto con el agente del jugador, el ex jugador del COB Lucho Fernández: "Al menos le pedimos que se cambiase, que hiciese la rueda. Es un jugador muy importante para el grupo y al menos le pedimos eso".

Uzas se negó y el club debe decidir ahora qué hacer con el jugador, aunque todo apunta a que el alero seguirá entrenando al ritmo que considere y es posible que se reincorpore al equipo en el partido del domingo en Manresa.

Alberto Maura

Un problema que se une a la lesión de otro de los aleros del equipo. El balear Alberto Maura tiene una lesión "importante" en una rodilla, la misma que lo tuvo una temporada completa sin jugar.

"El tiempo exacto de ausencia de las pista no es definitivo, pero en el mejor de los casos estamos hablando de seis semanas", adelanta Benito Ramos. Y explica que "tiene una lesión en el ligamento lateral interno y en el menisco. Lo que nos marcará el plazo será si tiene afectada la reconstrucción que ya se le hizo en esa rodilla y para eso tenemos que esperar tres semanas más. Es una lesión complicada. Estamos ante tres escenarios distintos. Podemos hablar de seis semanas, de dos meses o de perderse la temporada. No podemos descartar que tenga que ser intervenido de nuevo".

La evolución del jugador cedido por el Estudiantes es positiva en los últimos días, pero parece claro que el COB lo pierde para buena parte de lo que queda de temporada.

Una semana más sin fichajes

El COB no tiene previsto firmar a ningún jugador esta semana. El cuerpo técnico ha perdido la esperanza de firmar a alguno de los jugadores en los que realmente estaba interesado y todo apunta a que esperará a que Davis Rozitis acabe su vinculación con el Lleida (23 de diciembre). Si se confirmase esta situación el COB afrontaría los partidos contra el Manresa (domingo) y Barcelona (día 20) sin refuerzos.