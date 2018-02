Un mes definitorio para el COB

La disputa de la Copa Princesa sirvió para que el COB se tomase el único descanso de la temporada. El viernes regresa a la Liga con la sensación agridulce del que se siente fuerte en su juego pero viene de perder. El derbi de A Coruña confirmó el crecimiento en el juego de los ourensanos, pero el mal final de partido le impidió tomar distancia con los puestos de descenso.

"Si nos dicen el 20 de diciembre que vamos a estar hoy fuera de puestos de descenso nadie lo creería", reconoce el entrenador del COB, Gonzalo García de Vitoria.

El equipo ourensano ha superado en la clasificación a Palma, Azpeitia y Rioja y tiene a tiro al filial del Barcelona. Una situación todavía peligrosa y de la que seguirá siendo muy complicado salir: "Tengo claro que nos toca sufrir hasta el final de temporada. Firmaría acabar así, salvados por un average. Somos cinco equipos y entre nosotros estarán los dos puestos de descenso. Tenemos que asumirlo y pelear por ganar cada partido, no queda otra".

"El Palma se ha reforzado todavía más y ya tenía un gran equipo, el Azpeitia seguro que sacará partidos, sobre todo en su pista, el Rioja va a seguir fichando y el Barcelona B siempre es imprevisible", desmenuza el entrenador sus rivales directos por la permanencia.

Partidos y fichajes

El mes de febrero debería romper definitivamente el grupo de candidatos a la permanencia, pero además es el último en el que los clubes pueden reforzar sus plantillas. El COB, salvo sorpresa, no la tocará.

"Sigo pendiente del mercado, pero no como antes. Seguimos atentos, pero no ficharemos. Si en los próximos partidos volviésemos a dejar de competir o tuviésemos algún percance sería otra cosa, pero ahora mismo no pensamos en fichar a nadie", dice García de Vitoria sobre un mercado que desde el día 28 solo permitirá sustituir a jugadores con lesiones de gravedad.

El viernes la liga regresa para el COB con la visita del Oviedo. Un equipo de la zona alta de la clasificación y en el que debutará el base norteamericano Nick Novak.

"Ya se hace un poco largo después de tantos días sin jugar, pero el equipo está entrenando muy bien". Y el entrenador añade que "jugar bien no te garantiza ganar, pero es lo que te permite competir".

Las sensaciones son muy positivas en un COB que ha remontado una situación límite, pero consciente de tener que sumar otras seis victorias para certificar la permanencia en la LEB Oro. Ante Oviedo, Araberri y Valladolid cerrarán el mes de febrero e iniciarán el siguiente recibiendo al Prat. A la distancia que esté en ese momento de las 12 victorias marcará el sino del COB.