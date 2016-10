Urgente no, pero sí necesaria

Perder los tres primeros partidos de una serie de 34 no es un problema si nos ceñimos a las matemáticas. Si pensamos en una temporada de un club deportivo sí supone un pequeño contratiempo, porque gran parte de sus potenciales clientes acudirán o no al pabellón según los resultados. Las victorias atraerán a los curiosos, las derrotas espantarán incluso a los habituales. Véase el ejemplo en la diferencia entre la asistencia al primer partido y el último en el Pazo -quinto contra el Breogán- de la inolvidable temporada del ascenso no culminado, la 2014-2015.



Pues eso. No era urgente pero sí necesaria esa primera victoria de la temporada para animar a los más perezosos a aproximarse al Paco Paz un viernes por la noche. Con nuevos jugadores para seguir atentamente. Ayer fue la presentación en sociedad -favorable- de Kyle Hittle y Nemanja Mitrovic, tiradores y por fin encestadores. La buena racha de ambos suscitó los primeros aplausos, después de ciertas dudas en el primer partido.



No las hay con el canterano Martín Rodríguez, el favorito sin discusión entre el público. Por su juventud, por su entrega y porque se lleva el 75 por ciento de los golpes que se rifan en la cancha. Los aficionados disfrutaron en grande con el joven base, con el juego alocado del partido y con la emoción, porque el Castelló dispuso de una última oportunidad, desaprovechada, para ganar el partido.



Y además, se estrenaron las animadoras del COB, más jóvenes que el propio Martín. ¡Esto marcha!