Victoria solvente de un COB impecable

El COB toma aire en una pelea claustrofóbica por disputar el play off. Ganó el derbi ante el Básquet Coruña y se asienta en una zona sin opción al despiste. Está a tres victorias del liderato, a una del factor pista en los play off y a otra de quedarse fuera de ellos. Apasionante.



A los ourensanos los avala lo que realmente marca la diferencia. Están ahí porque juegan bien. Y con ese cartel como tarjeta de presentación lo demás sobra. Puede encadenar dos finales igualados sin fortuna o sus rivales directos entrar en buena dinámica. No importa. Siempre habrá alguno que pierda y ellos siguen a lo suyo.

La de anoche es la victoria número 13 y el corte estará en 17. Con 18, seguro.

El COB está cada vez más cerca del objetivo porque no depende de nadie. Cierto, que su fondo de armario no está para desfiles, pero sabe sacarle todo el partido y quedar bien en cualquier ocasión.

Está vez agachó por momentos la cabeza ante la superioridad física de Olmos y Zyle. Incluso en el segundo cuarto pidió la hora cuando la línea exterior herculina empezó a subir líneas de pase y la presión en cada posesión, pero poco más.



Cada vez que se juntaron en la pista cuatro de los 'cinco magníficos' el COB fue superior.

Fran Guerra no tiene defensa. Solo las faltas personales lo condicionan. Cada vez más estable, más determinante. Asumió el peso en el inicio de las dos mitades.



Dmitry Flis no tuvo su tarde pero acabó bien la noche. Lo que no anotó lo recuperó o lo reboteó y su equipo nota cada vez que está en pista.



Pero esta vez el traje al Coruña se lo cortó la batería exterior. Hittle le ha ganado la rotación a Jukic. El norteamericano fue de lo mejor del COB en la primera mitad y en la segunda disfrutó, como los demás, del recital de Díaz, Mitrovic y Kapelan. Por este orden.



El base contestó a los contactos de sus pares y a la falta de complicidad del arbitraje con dos triples que abrieron la lata y leyendo bien las ventaja de todos sus compañeros. Marcó la diferencia.

Mitrovic sacó la cinta métrica y anotó desde todas las distancias. Su primera canasta fue al inicio del tercer cuarto. 15 minutos después llevaba 16 puntos y fallando solo un tiro.



Faltaba Kapelan y apareció para ponerle el lazo al partido. Dos triples con un defensor encima y victoria a la bolsa. Agitó los hombros, se colocó la camiseta, se adecentó el pelo, comprobó la barba y se colocó para la foto. Impecable, como su equipo.