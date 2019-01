Alejandro Alcoba: "Vidal es la amenaza del COB"

El Río Ourense Termal cierra la primera vuelta de la LEB Oro ante uno de los eternos candidatos al ascenso, el Melilla Baloncesto.

Visita el Pazo Paco Paz (mañana, 19:00 horas por LaLigaTv) uno de los equipos considerados 'grandes' de una competición que no perdona los errores. Esta temporada, de nuevo con Alejandro Alcoba al frente, el conjunto norteafricano es incapaz de encontrar el ritmo, aunque llega a Ourense después de derrotar a Cáceres y Palencia.

Antes de iniciar el viaje, Alcoba destaca que "nos medimos a un equipo en racha, con buenas sensaciones y tres victorias consecutivas, alguna de ella de mucho mérito, como la que obtuvieron ante el Palencia. Tienen a tres o cuatro jugadores con mucha confianza y eso hará todavía más difícil visitar una cancha ya complicada de por sí que es el Pazo Paco Paz".

Las claves del COB se ciñen, según el técnico del Melilla a tres pilares. "Sinceramente, creo que el peso del juego recae en la parcela exterior. Pepo Vidal y su juego de bloqueo directo son una amenaza constante. Eso, acompañado de jugadores como Jhornan Zamora y Alfredo Ott, les hace ser muy peligrosos, más viendo el nivel de acierto que están teniendo en los últimos partidos. Después, Rozitis y Watson se están hinchando gracias al juego de Vidal y llegan con mucha confianza" y añade que "el COB es un equipo muy de la mano de Gonzalo, con todo muy estructurado y ordenado. Todos saben lo que tienen que hacer a la perfección".

Sobre su equipo, un Melilla que aspira a la ACB una temporada más, Alcoba considera que "vamos creciendo. El equipo sigue hacia delante. Ante Palencia demostramos que con concentración somos un equipo muy complicado de superar".

Sobre sus expectativas, pasos pequeños y la búsqueda de la regularidad que no llega. "Espero que tengamos continuidad o por lo menos no tener la desconexión del primer cuarto en Palencia. Tenemos que llegar al final del partido contra Ourense con opciones reales de llevarnos el partido. Ahora mismo no aspiro al nivel del tercer cuarto del partido anterior, pero sí a que estemos conectados durante los 40 minutos".

En una plantilla sobrada de nombres y con la renovación de Dos Anjos hasta final de temporada, Alcoba cree que para sumar el tercer triunfo consecutivo de la temporada "necesitamos la intimidación de Darko (Balaban) y que se repitan los buenos minutos de Txemi (Urtasun) y Gilling. Es preciso que Zyle y Chuku nos den un poquito más, especialmente en los intangibles del juego", afirma.

Y sobre el enésimo asalto al ascenso, Ourense como partida. "Creo que hemos encontrado el ritmo y este mes queremos dar un paso adelante. Queremos estar entre los cinco primeros como mínimo y de conseguir algo nos daría tranquilidad. Va a ser complicado porque Ourense está haciendo un buen año. Tendremos que trabajar mucho en defensa para frenarlos".