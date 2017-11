De Vitoria: “Aquí nos hundimos todos o nos salvamos todos”

El entrenador del COB es el palo al que se agarran club y aficionados para salir de una situación límite. Nadie discute a un técnico que suma su quinta temporada en Ourense y que fue capaz de lograr el ascenso hace tres.

"Me siento muy apoyado muy arropado. En ese aspecto no estoy nada nervioso. Si algo tenemos es que estamos todos muy unidos". Y añade: "Aquí nos hundimos todos o nos salvamos todos. He estado a las maduras y tengo la misma ilusión ahora que tocan las duras. Pase lo que pase lo importante es el club".

García de Vitoria reconoce que lo que más le preocupa en estos momentos es el factor mental: "Ahora lo que nos toca es pensar poco y trabajar mucho, pero es normal que los jugadores estén cada vez más tocados y más aún porque la mayoría son muy jóvenes. No estamos siendo capaces de superar momentos malos en los partidos. Tenemos tres acciones malas consecutivas y nos venimos abajo".

El bagaje no permite muchos más tropiezos si no quiere hundirse quizá definitivamente: "Tenemos que ganar. Tenemos que ganar partidos ya y lo tenemos todos muy claro. Todo lo que hablamos está muy bien, pero en deporte profesional lo que haces es trabajar para ganar partidos".

Con ese escaso margen de maniobra el COB prepara desde ayer el partido del domingo en Castellón. Otra prueba táctica y anímica para el equipo ourensano: "Lo que más preocupa ahora mismo es el tiro de tres puntos y las pérdidas de balón. Por mi estilo siempre he dado mucha importancia al tiro exterior y las pérdidas nos están haciendo mucho daño porque además nos están costando canastas de alto porcentaje".