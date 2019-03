De Vitoria: "Disputar un derbi siempre es bonito"

El técnico del Río Ourense Termal, Gonzalo García de Vitoria, desgranó en la rueda de prensa previa a la disputa del derbi frente al Leyma Básquet Coruña las claves de un encuentro más igualado de lo que habla la clasificación.

Sobre sus sensaciones previas al partido en tierras herculinas, García de Vitoria destaca que "jugar un derbi siempre es bueno. Los jugadores aumentan el nivel de concentración aunque es verdad sin desmerecer a este partido, no es lo mismo que otros que hemos jugado, como contra el Breogán. Quizá porque las aficiones o la propia prensa no lo viven con tanta intensidad, pero jugar contra Coruña siempre es bonito".

El rival, un Básquet Coruña herido pero del que no se fía el entrenador ourensano. "Nosotros estamos bien a nivel de juego y resultados pero ellos también. Hay años que no salen las cosas, por eso creo que están jugando mejor de lo que dice la clasificación. El otro día hicieron un partido increíble contra Palencia y les salió cruz, es lo bonito del deporte, que 2+2 no siempre es cuatro, aunque sea injusto".

En la pista, muchos quilates en un Coruña que no termina de arrancar. "Coruña tiene un equipo muy bueno. Hay tres tíos que son jugadores top en esta competición. Monaghan, por el que preguntamos, era el jugador que quería todo el mundo en verano. Arrastra muchas molestias y no está al nivel; Jeff Xavier es un jugador que me chifla y Sergi Pino es uno de los aleros nacionales importantes en la competición" y añade sobre el papel de Aranzana que "tienen a un entrenador que ya ha vivido cosas que nosotros solo hemos visto por la tele. Cuenta con más de 500 partidos en la ACB y se nota que ha sabido cambiar la situación tan complicada que tenían".

Un Coruña, con similitudes al COB de la pasada temporada. "Empezaron mal por lesiones, luego hicieron unos partidos excelentes y ahora vuelven a estar...También digo, a un solo partido te pueden sacar del partido, ojo. Por eso no creo que dependan solo de su tiro exterior, creo que tienen muchas cosas buenas".

Y sobre las claves de uno y otro equipo, el técnico tira de objetividad. "Ellos son más talentosos que nosotros en ataque. Tiene más jugadores que van bien al 1x1 y más capacidad para generar sus propios tiros. Nosotros estamos mejor a nivel defensivo y en el rebote y logicamente creo que estamos mejor en confianza".

Con el play off a tiro de piedra, la presión es la palabra de moda, auunqe sobre ese asunto, García de Vitoria se muestra tajante y quita kilos a la mochila del equipo. "Tenemos la presión que nos ponemos nosotros por hacerlo bien, de nadie más. Sí que estamos haciendo un año muy bueno y el equipo quiere mantenerse donde estamos. Vamos a Coruña con la concentración y sabiendo que si no estás centrado te puede meter un buen meneo. Insisto, no podemos mirar la clasificación y hacer otra cosa que no sea repetir lo del partido de ida en el Pazo".