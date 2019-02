De Vitoria: "Es una gozada entrenar a este equipo"

Acaba de cumplir 48 años y desde hace seis sopla siempre las velas en Ourense. Un récord sin precedentes en un club acostumbrado, hasta su llegada, a cambiar de entrenador como de camisa, en el que es clave para entender el cambio de rumbo y hasta de filosofía.

"Cuando fiché aquí sabía a donde venía, que íbamos a tener poco presupuesto y muchas exigencias, pero fichar por el COB era un paso adelante en mi carrera. Venía a un club con historia, a una ciudad en la que importa el baloncesto y donde la gente entiende de baloncesto. Con prensa que habla de baloncesto. Ourense es otra historia para cualquier profesional".

En su sexta temporada al frente del Río Ourense Termal, tras un ascenso incompleto a la Liga ACB, casado aquí y con hija ourensana, Gonzalo García de Vitoria es, indiscutible y, peligrosamente, casi insustituible.

¿Tiene usted fecha de caducidad en Ourense?

No me planteo eso. Mañana el club cambia de directiva y vienen con otra idea y lo entendería perfectamente. Vienen con otro entrenador de su confianza o prefieren apostar por un entrenador de Ourense y lo aceptaría sin patalear. Después de mis años en el deporte doy mucho valor a la gente que se pone al frente de los clubes. Arriesgan su dinero y su prestigio. Con Camilo (Álvarez, el presidente) tengo muy buena sintonía, pero si viene otra persona nunca sabes.

¿Y por voluntad propia?

Hay una cosa que tengo clara y que he demostrado: soy una persona de proyectos. Llevo 13 temporadas como entrenador jefe en LEB Oro y he estado en tres clubes. No me gusta estar cambiando ni entiendo que se esté cambiando constantemente. Este año he tenido una opción de irme a China con una oferta económica muy buena y no me he movido. Para mí no todo es el presupuesto o el contrato que tengas. Hay muchas más cosas que valorar. Si me quedé hace dos años con una oferta de renovación muy baja... Pero tenía claro que debía devolver algo de lo que el club me había dado a mí.

Habla del año posterior al no ascenso definitivo a la ACB.

Me costó muchísimo asimilar que se había acabado el sueño y que éramos el COB, que no íbamos a tener el presupuesto del Burgos o del Breogán y que no íbamos a poder pelear por el ascenso. Además, bajamos todavía más el presupuesto y pasamos a tener a tres jugadores compartiendo piso, un americano cobrando 500 euros, el escolta al que podíamos llegar con un 28% de acierto en tiros libres... Ahí pienso que hemos tocado fondo y que nos queda mucho tiempo en el barro.

¿Y ahora?

Ya está totalmente olvidado. Estoy disfrutando muchísimo. Si algún día llega la ACB o el club tiene capacidad de dar un paso más en su presupuesto pues genial, pero lo más importante es seguir haciendo las cosas bien y seguir creciendo.

Y estando arropado.

Sí, es verdad. Igual que el primer año acepté que no era el favorito de la afición, ahora valoro mucho el apoyo que siento de todo el mundo. Me siento respetado y estoy muy a gusto en Ourense. Mi residencia está aquí entrene donde entrene porque aquí está mi vida y mi familia y porque además es una ciudad que me encanta para vivir.

Vamos, es casi ourensano.

No, eso no. Soy de Bilbao, eso no se puede perder, pero es verdad que con Ourense me identifico mucho.

El COB ascendió dos veces. La primera en la pista. ¿Qué habría pasado si la ACB no hubiese vetado aquel ascenso?

Nunca lo sabremos. Es verdad que nuestro presupuesto era muy bajo. Teníamos un millón de euros para el equipo y ahí entraba todo, jugadores, agentes y todo. Evidentemente teníamos apuestas como un base muy físico y muy anotador (Kyle Fogg); un jugador con crecimiento (Nemanja Jaramaz), teníamos la cesión de un pívot del Olympiacos (Vasileios Kavvadas) y estábamos hablando con Dejan Musli. Además, seguían Salva Arco, Pedro Rivero, Marcos Suka-Umu y Guillermo Rejón. Qué íbamos a pasarlas canutas, pues seguramente. Nosotros no habíamos planificado esa temporada para ascender como hacía el Breogán cada año. Nosotros empezamos a ganar partidos, nos pusimos segundos en la última jornada y luego en play off lo sacamos, pero no estamos preparados ni jugamos aquel año para ascender.

El club pacta el ascenso en diferido para la temporada siguiente. ¿En algún momento duda que va a llegar?

Nunca. De hecho estamos planificando el año en ACB desde el principio. Me pongo a trabajar para conseguir a David Vojvoda, que es el jugador por el que quiero apostar. Nos movemos para fichar a Tyrus McGhee y a Ryan Boatright, que ha fichado por el Unicaja y que en ataque era un cañón. El año anterior teníamos ya fichados a Fogg y a Jaramaz, ese año todavía no teníamos a nadie fichado pero es verdad que nos estábamos moviendo muy bien para llegar bien preparados.

¿Se puede volver a ascender?

Tiene que haber un apoyo total de muchas partes que ahora mismo no se está dando. De política no entiendo, pero tengo claro que tienen que haber más factores implicados. Sé que Camilo (presidente) está haciendo un esfuerzo grande y que la Diputación está implicada, pero tiene que haber más factores para que pasemos del quinto o el sexto presupuesto más bajo de la liga a competir con el Betis o el Bilbao. Esa diferencia es abismal. Que luego te puede salir y ocurrir lo que nos pasó a nosotros aquel año porque esta liga es así, pero en los últimos 20 años creo que pasó con nosotros y con Gipuzkoa con Porfirio Fisac que nos ascendieran dos de los presupuestos más altos.

Para que la gente lo entienda bien. ¿A cuánto está Ourense de un presupuesto que le permitiese pelear por un ascenso?

Ahora mismo Oviedo, Palencia o Granada tienen presupuestos que están bien y nosotros estamos muy lejos de ellos. A la vez ellos están muy lejos de un Bilbao o de un Betis. Si hay equipos que tienen un millón y medio de euros nosotros no llegamos a 500.000. Y luego, encima, eso no te garantiza ascender. Para ascender tienes que tener un presupuesto alto consolidado y ser consciente de que ascender siempre es complicado. Lo que tienes que hacer es un proyecto para ascender en dos o tres años. Si luego asciendes a la primera, pues genial, pero si no lo consigues no volverte loco. Luego hay equipos que no se ven cerca el primer año y se empiezan a volver locos. Si no lo consigues en un año, seguir creciendo y mejorando.

¿Cómo es el presente del COB?

A nivel de apoyo privado se nota que el club ha hecho mucho trabajo y que han aparecido patrocinadores. Socialmente el tocar fondo te hace valorar lo que tenías y creo que eso ha pasado aquí. A la gente no se le ha engañado con lo que tenemos y con nuestros objetivos y eso lo valoran. Nosotros no somos una ciudad como Sevilla o Bilbao y con nuestras limitaciones estamos compitiendo en una categoría importante y haciendo las cosas bien. Creo que la gente de Ourense se siente orgullosa del equipo y se siente identificada con lo que somos.

Los resultados además son más que positivos. ¿Sorprendido?

Creo que lo estamos todos. Cuando hacemos el equipo somos conscientes de que somos mucha gente nueva, que la liga ha crecido y que va a ser complicado, pero hemos competido muy bien desde el principio. En las últimas semanas me ha llegado desde muchos sitios distintos que la gente cree que estamos muy por encima de donde nos colocarían.

Y con problemas.

Desde el principio. Ya Vidal y Zamora llegan tarde por las ventanas FIBA, luego la lesión de Molins en el primer partido, después la de Earl Watson, más ventanas FIBA... Nos ha pasado casi de todo.

¿Qué importancia tiene el paso adelante en planificación?

Es clave. El poder tener jugadores del año pasado, el poder acceder a jugadores como Ott, Van Wijk o Sergio Rodríguez, que conocen la liga y tener una base te permite planificar aunque luego tengas que completar el equipo con apuestas.

En ese aspecto su club tiene muy buen cartel.

El fichaje de Sergio Rodríguez es un ejemplo clarísimo. Tenía otras opciones dentro de la liga y nuestra oferta era más baja y no íbamos a competir con otros clubes como Melilla. El jugador habló personalmente conmigo y fue una decisión suya porque su prioridad era crecer como jugador.

Algún fichaje incluso vino sin buscarlo. ¿Es verdad?

Pol Molins. Sus agentes me llaman y me plantean la opción de que venga a Ourense porque quieren que salga de su zona de confort y creen que la mejor opción es la nuestra. A la semana estaba fichado. Que un club como el Joventut, que es el mejor club formador de España, y que unos agentes piensen que un jugador suyo puede tener en el COB su mejor destino teniendo un club vinculado como el Prat es para sentirte muy orgulloso. Está claro que el trabajo que hacemos tiene réditos y la gente quiere venir.

¿Es el primer fichaje para el año que viene?

No es algo que esté hecho, pero es verdad que es algo que está hablado. El presidente está muy sensibilizado y los agentes saben que es una opción en la que pensamos. Hay que saber lo que piensa su club y cómo enfocan su recuperación, pero está claro que no sería extraño pensar que pueda estar otra vez con nosotros.

El objetivo era la permanencia. Ahora toca pensar en otra cosa.

Lo primero es decir la verdad y vender realidad. Si el año que viene tenemos un presupuesto como el del Melilla y decimos que el objetivo es salvarnos entendería que todo el mundo me tirase de las orejas. Nosotros somos realistas y sabemos que hay un descenso más y que una lesión de un jugador clave nos mataría el equipo. Si a jugadores que llegan nuevos y en algunos casos de ligas flojas le dices el primer día que el objetivo es el play off de ascenso ellos piensan que esto es un chollo.

¿Cómo es el equipo por dentro?

Es excelente. Hay un ambiente grupal muy bueno. Los extranjeros están más unidos, como es normal, pero lo bueno es que jugadores como Van Wijk o Alfredo Ott hacen muy bien de nexo de unión. Además, no tenemos ningún tío raro o conflictivo, que los suele haber. Jhornan Zamora es un líder muy bueno dentro y fuera de la pista, Vidal también tiene algo de líder, Van Wijk... El equipo la verdad es que es una gozada entrenarlo. Atienden a lo que les dices, reconocen errores, se dejan apretar en el día a día...

¿Entonces, a qué se puede aspirar?

Lo que tenemos que pensar es en ir ganando partido a partido y nada más. Si te marcas como objetivo el play off de ascenso te puedes dispersar. Puedes pensar que te faltan cinco o seis victorias y en el próximo partido, contra Castellón, por lo que sea empiezas mal y puedes pensar que no pasa nada y que tienes margen. Vamos a salir a matar al Castellón y nada más. En eso estamos. Si luego lo ganamos o lo perdemos, analizar lo que hemos hecho mal y que hemos hecho bien. Que estamos muy bien es verdad, pero con todo lo bien que estamos solo tenemos una victoria de ventaja sobre el décimo.

Pronósticos. ¿Sube el Betis?

Eso seguro. Esperemos que sea antes de jugar contra nosotros.

¿Quién más?

Creo que el Bilbao.

¿El COB juega la Final Four?

Sería una sorpresa, pero es una posibilidad porque estamos en puestos de play off, pero no sé ni cuantas victorias hacen falta para jugar el play off.

Lástima que la afición no pueda ver todos los partidos.

Es cierto, pero Jorge Garbajosa nos lo explicó muy bien esta semana en una reunión Santiago. Nos expuso que las condiciones que pone ahora la LaLigatv son muy accesibles, solo piden un poco de calidad. Si este es un paso para que en un futuro próximo la liga tenga una calidad mejor en todas las retransmisiones, bienvenido sea