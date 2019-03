De Vitoria: "Ya pasamos el temor de lograr la permanencia"

Despues del triunfo en Coruña, Gonzalo García de Vitoria destacó que "creo que nuestro nivel defensivo ha sido muy bueno durante todo el partido, lo que pasa es que durante la primera parte hemos perdido el balón ocho veces y eso le ha dado opciones al Coruña. El resto lo estamos haciendo muy bien. Conseguimos que sus referencias ofensivas no anotasen".

Ahora, con la permanencia atada y descartando a algunos rivales la preocupación pasa por "el play off. A algunos de los equipos que nos estaban persiguiendo ya les estamos sacando ventaja. Ya pasamos el temor de lograr la permanencia, que era nuestra aspiración inicial y ya estamos pensando en el play off. Eso sí, sabemos que un mes malo te saca de la competición y hay que seguir trabajando. Por eso en la primera parte las caras eran malas, eran de tensión. Si nos metemos en play off será un exitazo. Nuestra afición se lo merece todo, somos un club modesto pero estamos trabajando duro".