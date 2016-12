Vuelta al trabajo

El COB regresó ayer a los entrenamientos. Lo hizo sin sorpresas y con todos los jugadores en perfectas condiciones tras un parón navideño de solo cinco días.



"Se pasaron antes del último partido y mañana (por hoy) se volverán a pesar pero han venido todos muy bien", decía Gonzalo García de Vitoria.



Tocó desplazarse y entrenar en pabellón Municipal de Celanova al no tener el Pazo disponible. El COB intentará aprovechar esta semana para aumentar la carga de trabajo sabiendo que tras el derbi de Lugo tendrán que afrontar dos partidos en cuatro días (Oviedo, el día 4 de enero y Prat el día 8) y que no tendrán pista ni el día 1 de enero ni el día 6.



El COB se marchó a la 'vacaciones' en un buen momento de juego y de resultados y parece volver con buenas sensaciones: "El equipo ha entrenado realmente bien, incluso mejor de lo que esperaba. Era el primer entrenamiento después del parón y en una pista que no es la nuestra pero todos han llegado con una sonrisa. Se nota que tenían ganas de volver a entrenar. Hay muy buen ambiente en este grupo". Y añadía que "hemos entrenado dos horas y diez minutos y con un nivel de concentración impecable. Han realizado todos los ejercicios a muy buen nivel".



Diez horas de entrenamiento en cuatro días. Ese es el 'planning' que tiene previsto el cuerpo técnico del COB pensando en el partido del viernes. Reconoce el entrenador que es "un partido especial. Es un partido que a todos nos gusta jugar".



El ambiente



El COB no estará solo en Lugo. El club fletará autobuses a sus aficionados a un precio simbólico de cinco euros. Con todo, el equipo ourensano estará en clara minoría en la grada. La afición del Breogán es una de las más numerosas de la competición y el viernes el Pazo Universitario se acercará al lleno. En el cuerpo técnico visitante le restan importancia. Es más, lo consideran un acicate: "A cualquiera le gusta jugar con ambientes así. El entrenamiento de hoy -por ayer- lo hemos empezando intentando ayudarles a entender, a los que no lo conocen, lo que supone un partido como este, un derbi. Tenemos que conseguir que lleguen con la motivación precisa pero sin caer en la ansiedad. No podemos querer llegar a Lugo y ganar el partido en el primer cuarto".



"Todo en la vida hay que ir aprendiéndolo y a jugar bien con estos ambientes se aprende jugando estos partidos", dijo Gonzalo García de Vitoria. Además, aseguraba que "hemos jugado en Burgos, donde la afición se nota y hace ruido, o en Palencia, donde también hay mucha gente en las gradas".



Son las primeras pinceladas de un derbi en el que el COB ya está metido pero al que su rival todavía mira de reojo. Mañana el Breogán afrontará el partido que tiene aplazado contra el filial del Barcelona.