A capital comarcal avanza no deseño da súa bandeira

O concelleiro de Cultura de Xinzo, Carlos Gómez, acompañado do historiador local, Miro Martínez Cerredelo -que foi tenente de alcalde na lexislatura do 1979, ano no que se propuxo e aprobou por Real Decreto o deseño actual do escudo municipal actual- mantiveron en Santiago de Compostela unha reunión co presidente do Consello Superior de Investigacións Científicas de Galicia (CSIC), Eduardo Pardo Guevara, e con outros membros da Comisión Heráldica da Xunta, co obxectivo de evaluar a proposta e revisión do escudo municipal, así como o deseño da bandeira local.

No transcurso da reunión abordáronse distintas posibilidades que encaixarían coa proposta emitida pola Corporación municipal e acordouse, finalmente, que os membros da Comisión Heráldica se desprazaran ata Xinzo durante o vindeiro mes de setembro coa finalidade de explicarlle aos distintos grupos políticos municipais, nunha Comisión Informativa de Cultura, os criterios que rexen o deseño da bandeira e outros aspectos técnicos e estéticos, para poder emitir un informe favorable que teña o respaldo unánime das forzas políticas e acadar que os veciños e veciñas do municipio se sintan identificados coas eleccións.

As propostas foran analizadas por primeira vez, durante o pasado 2017, pero non houbo unanimidade por parte das catro formacións con representación na vila: PP, PSOE, XA e BNG.