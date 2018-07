Xinzo acadou unha taxa de doazóns inferior a 2016

Xinzo pasou de ocupar o primeiro posto no ranking de doazóns na provincia de Ourense, ao segundo lugar, por detrás de Trives. A vila limiá acadou unha taxa de 62 doazóns por 1.000 habitantes durante o pasado 2017 e, por este motivo, a responsable da Axencia de Doazón de Sangue de Ourense, Carmen Fernández, reuniuse co rexedor local Manuel López Casas e co tenente de alcalde, Manuel Cabas, para tratar impulsar unha nova campaña co obxectivo de que o municipio manteña os seus bos datos e mesmo consiga remontalos. Carmen Fernández aproveitou a súa visita para facerlle entrega ao primeiro edil de Xinzo dos datos estadísticos neste senso, dos que se extrae que Trives é o municipio máis solidario xa que de cada 1.000 habitantes, 69 fixeron unha doazón de sangue.

A capital limiá obtivo un premio da Axencia que a acreditou como unha das vilas máis solidarias de toda Galicia durante o pasado 2016 e, aínda que se mantén dentro das cifras que recomenda a Organización Mundial da Saúde -de 40 a 60 doazóns por cada 1.000 habitantes- a entidade, en colaboración co Concello, instará á poboación a doar diante da administración local os vindeiros días 10 e 11 de agosto -o venres en horario de 10,00 horas a 14,00 horas e de 16,30 horas a 21,00 horas; e o sábado de 10,00 horas a 15,00 horas- pois recordan que os hospitais precisan unhas 10.000 doazóns de sangue cada mes para atender a todos os enfermos.

Entre os requisitos para poder doar está ter entre 18 e 65 anos, presentar o DNI e non acudir sen almorzar.