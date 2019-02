Francisco Narla: “La naturaleza de Galicia es increíble, pero su historia es maravillosa"

El lucense, uno de los nombres más destacados en el género de la novela histórica en España, desgranará el relato de "Laín, el bastardo". Venganza, aventuras, conspiraciones y honor en una época turbulenta del medievo. La gesta de este gallego desde Galicia a Tierra Santa es una reivindicación más por el terruño que tantos secretos esconde.

¿Cómo descubrió esa parte de la historia desconocida de que hubo gallegos en las cruzadas?

Estaba estudiando el siglo XIII por otros motivos. Estaba buscando la biografía de Martín Códax y me llamó la atención que uno de los trovadores más internacionales no tenía biografía, no sabíamos nada de él. Encontré referencias a la Tierra Santa y unas sobre gallegos. Fue muy significativa. Los libros, el cine y la televisión nos han hecho creer que es patrimonio de franceses e ingleses, pero no. Hubo gallegos en las cruzadas.

¿Cómo fue la participación de los gallegos?

Hay tres casos. El que tiene intención de peregrinar y no de la lucha en sí. El segundo caso es de aquellos caballeros civiles que acudían a las cruzadas y no iban con ninguna misión española, pero aprovechaban una visita a Francia o noticias llegadas por el camino de Santiago. Igual que hoy hablamos de brigadas internacionales en la Guerra Civil, por ejemplo. Por último, el caso que aparece en "Laín, el bastardo". Una convocatoria de un rey a una cruzada y determinadas situaciones rocambolescas llevan a nobles gallegos a participar.

¿Estos hechos fueron más relevantes de lo que creemos?

No hubo gran cantidad de españoles, por ende, menos gallegos en las cruzadas. No hubo gran participación porque tenían cosas en casa que atender, pero la hubo. ¿Que es algo que se ha olvidado? Sí, porque en ese mismo periodo la Reconquista llama más la atención porque es un fenómeno histórico más importante.

Martín Códax es el narrador. ¿Por qué reivindica su figura?

Intenté contar la biografía y como no la tenía, me la invento de manera plausible y veraz. El trovador era un poco periodista, cronista. Las noticias viajaban por ellos también.

¿Cómo es la Galicia que refleja en esta nueva novela?

Creo que es una historia fiel a la verdad histórica. Siempre digo que tengo una deuda con la tierra que me vio nacer e intento reflejarlo en mis novelas. Hay escenarios que me gusta reivindicar. Aquí tenemos sitios con miles de años de historia. Uno de ellos, el monasterio de Carboeiro.

¿Nos falta reivindicar el patrimonio?

Sí. Es una verdadera pena ver montes gallegos en los que los colchones forman parte del paisaje. Desde el punto de vista de la naturaleza, Galicia es increíble. Pero la historia es maravillosa. Una tarde en cualquier capital gallega es vivir la historia.