El índice de violencia se redujo en relación a 2017

El salón de plenos del Concello de Carballiño acogió la Xunta de Seguridade, que se celebra anualmente y en la que se hace un balance de la situación en temas de delincuencia y un repaso por las necesidades en cuanto a efectivos en la villa. El nuevo subdelegado del gobierno, Emilio González Afonso, fue el encargado de presidir la mesa.

El primer punto del día fue el balance del índice de delincuencia en el municipio con respecto al año anterior, cuyo resultado muestra un descenso en los casos registrados de peleas o incidentes en la vía urbana. También se evaluó la diminución de casos de violencia de género detectados, aunque estos datos "deben tomarse con cuidado, porque hay muchos casos no detectados", aseguró Marina Ortega, concelleira de Servicios Sociais e Benestar. A pesar de los buenos registros, en la reunión se acordó "non baixar a garda e proseguir coa máxima coordinación, co obxectivo de reducir ao mínimo as situacións de perigo potencial na perpetración de delitos", señaló Adolfo Nogueira, concelleiro de Seguridade Cidadá. La mesa también tuvo como punto principal ultimar los detalles del operativo para la Festa do Pulpo, que estará integrado por más de un centenar de personas que velarán por la seguridad ciudadana y prestarán especial atención a los botellones al aire libre.

A esta cita también asistieron el jefe territorial de la vicepresidencia de la Xunta, Manuel Pardo; la jefa de gabinete de la subdelegación, Marina Ortega; el alcalde en funciones, Manuel Dacal; el concelleiro de Seguridade Cidadá, Adolfo Nogueira, y los representantes de la Policía Local, bomberos, Protección Civil y del servicio de emergencias.