Los proyectos del vial a San Vicente alcanzan 17 millones

El deteriorado acceso principal al pueblo de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras) ya tiene proyecto de trazado. Presupuestado en 13 millones de euros, lo aprobó el Consello de la Xunta en su última reunión. Además, acordó dar luz verde al expediente correspondiente a los trámites de información pública y a los informes de las administraciones afectadas. La decisión supone un espaldarazo a los planes de la Deputación Provincial, que descarta ejecutar un segundo proyecto, este de 4,6 millones de euros, a desarrollar en el tramo más próximo a la localidad.

La carretera OU-0807, cuyo titular es la Deputación Provincial, es el principal acceso al pueblo de San Vicente. La infraestructura lleva hundiéndose desde hace más de 25 años. Este peligro obligó al citado organismo a cerrarla definitivamente al tráfico. Son varias las señales prohiben la circulación desde hace 15 años, aunque hasta principios de año se permitía el paso de vehículos.

Con miras a estudiar la posibilidad de reabrir el vial provisionalmente, en tanto no se ejecutaba la obra definitiva del relleno de la vaguada, la Deputación encargó un segundo proyecto, cuya ejecución costaría aproximadamente 4,6 millones de euros. Este analiza la posibilidad de retirar las rocas de la ladera que están situadas por encima de la calzada, buscando aumentar la seguridad. No será ejecutado. "Suporía volver atrás seis ou sete meses e non soluciona nada. A Deputación vai seguir a folla de ruta que se marcou co proxecto definitivo", explicó el diputado popular Pablo Pérez.

"O acordo do Consello da Xunta amosa a vontade da Deputación de solucionar o problema", añadió el diputado ourensano. También dijo que los siguientes pasos que deberá superar el proyecto serán su publicación en el Diario Oficial de Galicia y la redacción del proyecto constructivo y el inicio de las expropiaciones.

En referencia al proyecto constructivo, este deberá tener en cuenta las observaciones planteadas por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y, especialmente, las de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Asimismo, tendrá que atender las indicaciones de la Secretaría Xeral deCalidade e Avaliación Ambiental, según refleja el acuerdo del Consello de la Xunta.