Enrique Tejera, nieto de O Aviador de A Peroxa: “Para mí era como una especie de Indiana Jones”

Enrique, el nieto de O Aviador de A Peroxa, junto a la página de La Región y su mural de homenaje.

Hay vivencias que se transmiten de generación en generación y se inmortalizan a través de la mirada de un periodista. Para Enrique Tejada, aquella entrevista realizada a su abuelo materno, O Aviador de A Peroxa, es mucho más que un recorte de La Región que hoy cuelga de la pared de su negocio.

Esta página simboliza la plasmación negro sobre blanco de una aventura vital que escuchó narrar desde niño en las reuniones familiares. Un sinfín de relatos de viajes, situaciones límite y andanzas cruzando el mundo. “Para mí era como una especie de Indiana Jones”, describe. Una admiración que se respira en su negocio, montado como un homenaje al que siempre fue su héroe.

La página de La Región que hoy se luce en O Aviador. | Alán Pérez

Durante su crianza estuvieron muy unidos y lo considera “una gran escuela de vida”. Entre los recuerdos destaca algunos episodios especialmente complicados. Por ejemplo, rememora Enrique, cuando cruzando el Atlántico su abuelo se quedó sin un motor o aquella vez que atravesó una tormenta tropical en alguna zona de Sudamérica. Anécdotas que, con el paso del tiempo, contribuyeron a forjar la imagen de aquel piloto que parecía haber vivido una vida de película y que hoy inspira a su nieto al frente de O Aviador.

Una pasión heredada

Germán Varela inició su carrera a los mandos de aviones de hélice y posteriormente pasó a los de reactor. “Por encima de todo amaba volar; para él era totalmente vocacional”, explica Enrique. Lo resumía con una frase que aún recuerda: “¡Yo pagaría por volar, vamos!”. Un amor que, según su nieto, no habría abandonado por voluntad propia. “Yo creo que no se jubilaría si le hubieran dejado”.

Su ilusión por volar convivía con una forma de entender la vida mucho más sencilla. Después de recorrer distintos países y pasar buena parte de su trayectoria entre aeropuertos, encontraba también su sitio en los pequeños placeres cotidianos. Era feliz tanto sobrevolando Nueva York como en su casa cerca de A Peroxa acompañado siempre, eso sí, “de un buen vino con un poco de jamón y queso”.

Cuando probó las hamburguesas por primera vez en Nueva York en los años cincuenta, lo primero que pensó fue en cómo estarían con carne gallega"

En esta ciudad de Estados Unidos, Varela tuvo uno de esos encuentros que, décadas después, acabarían teniendo un significado especial. Allí probó una hamburguesa por primera vez, en los años cincuenta. Le llamó la atención aquel plato americano, que aún no era habitual en su tierra, y pensó en cómo sería si se preparase con carne de vaca gallega. Enrique recuerda escuchar esta ocurrencia de niño, igual que tantas otras historias de los viajes de su abuelo, sin imaginar entonces que algún día acabaría recuperándola.

Guiado por su admiración, su primer trabajo fue auxiliar de tierra y posteriormente estuvo como tripulante de cabina, aunque también pasó por otros oficios, como la venta de coches o el trabajo de guía turístico. “A veces no quedaba otra que reciclarse”, justifica. Después de casi cuatro años viviendo en el extranjero, regresó a Galicia con las ganas de volver a casa y con una parte de aquella historia familiar todavía presente.

Un legado vivo en O Aviador

Diferentes recuerdos de Germán Varela. | Alán Pérez

Cuando decidió abrir su propio negocio, aquel recuerdo volvió a aparecer. También lo hizo el apodo con el que su abuelo era conocido en A Peroxa, O Aviador. Un nombre que reunía sus dos pasiones, los aviones y su tierra de origen.

Su espíritu aventurero se constata también en la colección de objetos que su nieto conserva como parte de su legado. Su gorra, las gafas, la licencia de vuelo y distintas insignias permiten poner rostro y memoria a una trayectoria destacada. La entrevista publicada en La Región de 1975, que en esos años también llegaba a la comunidad española en el exterior a bordo de un avión, permite recuperar la voz de Germán medio siglo después.

Después de tres años en Ourense, O Aviador mantiene su esencia y sigue despertando la curiosidad de sus clientes por conocer la historia del hombre que le da nombre.