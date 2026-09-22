Portugal asume el protagonismo en Termatalia 2026

Los días 24 y 25 de septiembre Termatalia, la feria termal de turismo, salud y bienestar, abrirá sus puertas en Expourense. La feria retornará a Ourense, después de la edición pasada celebrada en Colombia, y buscará seguir posicionando a la provincia de Ourense y a Galicia como un referente en turismo termal. La propuesta contará con dos ejes principales, el negocio y la formación especializada.

En lo que se refiere a negocio, el fomento de las relaciones interprofesionales siempre se ha planteado como uno de los puntos destacados de la feria. Termatalia busca facilitar el encuentro entre las administraciones públicas y los operadores privados relacionados con el turismo termal, además de promover la interrelación entre los más de 60 expositores y los 15 turoperadores. Este año destaca por la “gran apuesta de Portugal” en palabras de Rogelio Martínez, director de Expourense y de Termatalia. El evento contará con la participación de entidades públicas y privadas portuguesas, entre las que destacan mayoristas especializados en turismo de salud como Vefa Travel e Inatel.

A nivel de formación, la feria destaca por acoger entre sus actividades la realización del “7º Congreso Internacional de Agua y Salud” donde participarán, además de expertos en el sector, miembros de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de A Coruña o del Campus Agua Ourensano, que destaca especialmente por contar entre sus especialidades la gestión del agua termal. “Termatalia combina salud, ciencia, turismo, innovación y desarrollo”, destacó Martínez.

Termatalia también ofrecerá actividades para atraer al público generalista, el cual podrá visitar el recinto ferial de forma gratuita dentro de los horarios de visita, desde las 9:30 hasta las 18:00 horas. Entre estas actividades destaca la Ruleta “Misterio Termal De Ourense” impulsada por la Diputación de Ourense o las catas express con la hidrosumiller Mercedes González.