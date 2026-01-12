AMP. RAE analizará con "rigor" las críticas de Pérez-Reverte y no descarta corregir defectos de funcionamiento

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Real Academia Española (RAE) procederá con "rigor" al análisis de las críticas que ha realizado este lunes el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, quien ha acusado a la institución de doblegarse ante la presión externa -al uso político y mediático del lenguaje- y de haberse sometido a una "normativa laxa y ambigua".

Así lo señalan fuentes de la RAE a Europa Press, que explican que han hecho una primera valoración sobre el escrito de Pérez-Reverte. "Se trata de una opinión personal y, desde luego, respetable sobre algunos aspectos parciales del funcionamiento de la Academia", apuntan las mismas fuentes.

Así, revelan que se procederá con "rigor" al análisis de las críticas que contiene con los directores y especialistas de los departamentos concernidos. "El Pleno de la RAE verificará si cuenta con el apoyo de algún académico más, el alcance y realidad de los datos en que se basa y, en su caso, propondrá las medidas que convengan para corregir con urgencia, en la medida en que sea posible, los defectos de funcionamiento que el académico Pérez-Reverte ha hecho públicos", indican.

"Comenzará a debatirlos de modo inmediato y se espera que el señor académico pueda exponer y defender sus propuestas en el pleno de la institución", aseguran.

Las críticas mencionadas han tenido lugar este lunes en un artículo publicado en el diario 'El Mundo', en el que el escritor ha denunciado que la voz de los académicos escritores que por naturaleza son creadores, trabajadores y especialistas del lenguaje, "apenas cuenta hoy en la RAE".

"Muchos de ellos, vivos o recientemente fallecidos, han señalado errores, empobrecimientos y banalizaciones del idioma, sólo para ver cómo el sector ahora dominante en la Academia -los talibanes del todo vale- los ignora o trata como opiniones respetables, pero irrelevantes", ha indicado.

Asimismo, ha reconocido "importantes logros" al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, como la "salvación económica", si bien ha denunciado que se ha roto el "vínculo histórico y el respeto mutuo" entre creación literaria y técnica lingüística.

El autor, que es miembro de la RAE desde el año 2003, arremete así contra Muñoz Machado mientras destaca que los anteriores directores de la institución -incluido Darío Villanueva, el penúltimo- mantuvieron un "exquisito y útil equilibrio entre lingüistas y creadores", aunque "hoy ocurre todo lo contrario". "Suele imponerse el hecho consumado", asegura.

"Ahora, lamentablemente, el núcleo de lingüistas al que la actual dirección confía las decisiones, maneja con naturalidad y sin apenas control, como justificación normativa, titulares periodísticos redactados con descuido o usos masivos en redes sociales, aunque estos contradigan principios sintácticos, semánticos o estilísticos largamente asentados", acomete.