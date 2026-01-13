AMP.- Redondo pide que se investiguen acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias y "se llegue hasta el final"

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este martes que se investiguen las acusaciones de agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias y "se llegue hasta el final".

"Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", ha asegurado Redondo en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto después de las acusaciones que ha recogido eldiario.es de las exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias, acusándole de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

AYUSO "DESUBICADA"

En referencia a las palabras la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido a Julio Iglesias, la ministra de Igualdad ha asegurado que Díaz Ayuso está "desubicada" y la acusa de querer "un protagonismo" que deben tener las víctimas que han acusado de abusos sexuales al cantante.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus redes sociales después de que Más Madrid le haya exigido que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Iglesias tras de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

Redondo ha respondido que Díaz Ayuso "ha confundido todo". "Está desubicada, ha confundido todo. Mezcla frívolamente temas muy serios, cuestiones que no son comparables. Lo único que pretende es un protagonismo que en este caso tienen que tener las víctimas y no ella", ha zanjado Redondo.

"REACCIÓN TROGLODITA"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha cargado contra la presidenta madrileña y ha asegurado que "es la representación de la reacción troglodita que se expande por el mundo y amenaza nuestro país", como ha expresado en un mensaje en la red social Bluesky.

"Un machismo repugnante que pregona impunidad para los blancos poderosos y sometimiento para las mujeres y la gente trabajadora", ha añadido en la publicación. "Siempre, en todas partes, feminismo", ha zanjado la responsable de Juventud e Infancia.

En la misma línea, desde Podemos han insistido en que "protegiendo a Julio Iglesias, Ayuso es cómplice de la violencia sexual, ampara a los agresores y convierte Madrid en un lugar inseguro para las mujeres", como ha asegurado la secretaria general de la formación, Ione Belarra, en el programa 'En boca de todos'. "Basta de impunidad a los agresores. Hay que señalarlos para acabar con la violencias sexuales", ha aseverado.

Previamente, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Belarra ha afirmado que es fundamental que se "rompa el silencio" en casos de agresión sexual de "agresores famosos que están protegidas por su dinero", en alusión a las acusaciones de las exempleadas de Julio Iglesias.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha tachado de "escalofriantes" los testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", ha escrito en una publicación en la red social Bluesky, en la que también ha agradecido "a las mujeres valientes" y a las periodistas de eldiario.es "por denunciarlo".

Asimismo, el diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, considera "escalofriantes" las denuncias de las exempleadas y ha pedido que se "vaya hasta el final" con la investigación. "Son hechos gravísimos", ha apostillado.

Por su parte, la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha señalado que es "gravísimo" este caso al tratarse de un ejemplo de cómo funciona "el heteropatriarcado y la dominación que realizan hombres blancos ricos sobre las mujeres".