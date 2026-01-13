ANDALUCÍA.-Córdoba.- La Filmoteca dedica un ciclo a la historia del cine luso en colaboración con la Cinemateca Portuguesa

CORDOBA/ CÓRDOBA, 13 (EUROPA PRESS)

La Filmoteca de Andalucía, en su sede de Córdoba, se suma al Ciclo 'Cinema Portugués', un programa itinerante organizado por la Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, en colaboración con la Filmoteca de Valencia, la Filmoteca de Cantabria, la Filmoteca de Navarra y la Filmoteca de Albacete, y con el apoyo de la Filmoteca Española, que ha contribuido al subtitulado en español de varios títulos.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el ciclo ofrece un amplio recorrido por la historia del cine portugués a través de obras representativas de distintos periodos, géneros y corrientes estéticas. La programación en Córdoba se inaugura este miércoles, el 14 de enero, con 'Fado, história d'uma cantadeira' (Perdigão Queiroga, 1947), un popular melodrama musical protagonizado por Amália Rodrigues que retrata la Lisboa de la posguerra desde una atmósfera de nostalgia, emoción y renovación cultural.

El 21 de enero se proyecta 'As Armas e o Povo' (Coletivo de Trabalhadores da Actividade Cinematográfica, 1975), una película colectiva que documenta de forma directa y vibrante el proceso revolucionario portugués, captando el espíritu de la Revolución de los Claveles y las multitudinarias celebraciones del Primero de Mayo en Lisboa.

Ya en febrero, el día 4, llega 'Máscaras' (Noémia Delgado, 1976), un extraordinario testimonio etnográfico que se adentra en la riqueza simbólica de los enmascarados y en los rituales populares del nordeste de Portugal, para ofrecer una mirada única sobre la tradición y la identidad cultural de Trás-os-Montes.

La reflexión política y la memoria histórica continúan el 11 de febrero de 2026 con 'Acto dos Feitos da Guiné' (Fernando Matos Silva, 1980), una poderosa revisión de la Guerra Colonial portuguesa que aborda las consecuencias del conflicto y las heridas abiertas por el proceso de descolonización.

El 18 de febrero de 2026 se proyecta 'Francisca' (Manoel de Oliveira, 1981), una de las obras más complejas y bellas del maestro portugués, inspirada en la literatura de Agustina Bessa-Luís y ambientada en el siglo XIX, donde se exploran el amor, el destino y la escritura con un estilo de gran rigor formal.

La programación continúa el 4 de marzo de 2026 con 'Silvestre' (João César Monteiro, 1981), una reinterpretación libre y poética de los cuentos populares portugueses, marcada por su ironía y su cuidada estética visual, y que supuso el debut cinematográfico de Maria de Medeiros. El 11 de marzo de 2026 se exhibe 'O Sangue' (Pedro Costa, 1990), ópera prima de una de las figuras centrales del cine portugués contemporáneo, una inquietante fábula sobre la infancia, la pérdida y la marginalidad, rodada en un poderoso blanco y negro.

El ciclo se cierra el 18 de marzo de 2026 con 'Xavier' (Manuel Mozos, 2001), película de culto que retrata con ternura y melancolía a una juventud desorientada en un Portugal que redefine su identidad en el contexto europeo de finales del siglo XX.

Todas las películas se proyectarán a partir de nuevas copias digitalizadas producidas por la Cinemateca Portuguesa en el marco del Plan de Digitalización del Cine Portugués. Este proyecto refuerza la colaboración entre instituciones culturales y fomenta la circulación internacional del patrimonio cinematográfico, acercando al público un cine que dialoga de manera constante con la historia, la memoria y el imaginario colectivo de Portugal.

Con esta iniciativa, la Filmoteca de Andalucía refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio cinematográfico internacional y con la colaboración entre instituciones culturales europeas, acercando al público andaluz una filmografía fundamental para comprender la evolución del cine en Portugal y su proyección más allá de sus fronteras.