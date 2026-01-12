ANDALUCÍA.-Jaén.-El Ministerio de Cultura reconoce a seis ayuntamientos de la provincia por sus programas de animación a la lectura

JAEN/ JAÉN, 12 (EUROPA PRESS)

Los XXV Premios María Moliner han reconocido a seis ayuntamientos de la provincia de Jaén por los programas de animación a la lectura de sus bibliotecas. Son los de Castillo de Locubín, Los Villares, Martos, Torredelcampo, Torreperogil y Valdepeñas de Jaén.

El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), impulsa esta convocatoria, que galardona a los mejores proyectos dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la lectura y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El galardón está dotado con 2.777 euros a cada biblioteca premiadas. En el caso de la provincia jiennense, se reconoce los proyectos 'Letras VI en Castillo de Locubín'; 'Biblioteca de Los Villares, donde tú cuentas mucho'; 'Cultura de pueblo' (Martos); 'Nuestra biblioteca está de moda: respiramos cultura' (Torredelcampo), 'En Torreperogil leer es vivir y mil mundos por descubrir' y 'Biblioactiva', en Valdepeñas de Jaén, según la resolución del Ministerio, consultada por Europa Press.

Uno de los premiados, el Ayuntamiento de Martos, ha explicado que su proyecto "ha situado la cultura como un derecho accesible también en el ámbito rural, llevando de forma estable actividades culturales a las pedanías del municipio".

Durante estos dos últimos años, ha supuesto una programación regular que empezó llevando la celebración del Día del Libro y siguió con otras propuestas como clubes de lectura, cuentacuentos, talleres infantiles, encuentros con autores y actividades culturales intergeneracionales en Las Casillas, La Carrasca y Monte Lope-Álvarez, "convirtiendo estos núcleos rurales en espacios culturales vivos y permanentes, más allá de acciones puntuales o campañas aisladas".

"Cultura de Pueblo nace para cuidar lo rural también desde la cultura, para que vivir en una pedanía no suponga estar más lejos de la programación cultural, sino formar parte activa de ella", ha señalado este lunes en una nota la concejala de Cultura, Elena Molina.

El premio permitirá ampliar el fondo bibliográfico de la Biblioteca Municipal de Martos con la adquisición de nuevos títulos en librerías locales. En esta edición, el Ayuntamiento ha decidido que sea la propia ciudadanía la que elija los 100 libros que se incorporarán al catálogo, a través de una campaña de participación bajo el lema 'El premio es tuyo'.

"Este premio no es solo un reconocimiento institucional; es una oportunidad para hacer la cultura aún más accesible y por eso queremos que los propios marteños y marteñas decidan qué quiere leer, reforzando el vínculo entre biblioteca y lectores", ha añadido Molina.

La edil ha resaltado que, con 'Cultura de Pueblo', el Ayuntamiento marteño consolida una línea de trabajo que entiende "la cultura como un servicio público de proximidad, capaz de fortalecer la vida comunitaria, fijar población y generar espacios de encuentro en el medio rural".

PARTICIPANTES

De los 562 municipios de toda España que han participado en esta edición, 331 bibliotecas han sido reconocidas y, entre ellas, los diez mejores proyectos ven incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, tiene una inversión total de 1,1 millones euros. El objetivo es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese, de modo que la iniciativa presenta una "gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura", ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes.

La selección de los proyectos se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.