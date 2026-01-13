ANDALUCÍA.-Málaga.- El MPM impulsa un nuevo taller para familias dentro de 'Museo en movimiento' con el retrato como protagonista

MÁLAGA/ MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

El Museo Picasso Málaga (MPM) continúa en este nuevo año con su programa educativo para familias 'Museo en movimiento', que propone experiencias creativas en torno al arte. Y la primera cita de 2026 tendrá lugar el sábado 31 de enero con el taller '¿De frente o de perfil?, una actividad en la que el retrato será el punto de partida para crear composiciones pictóricas y escultóricas.

Así lo han informado en una nota desde el museo, en la que han indicado que a partir del uso de distintas técnicas artísticas, los participantes crearán rostros en los que combinar y superponer distintos puntos de vista. El taller será a partir de las 11.30 horas.

La propuesta partirá de la obra de Pablo Picasso y de otros artistas presentes en la exposición 'Picasso Memoria y Deseo', invitando a explorar el retrato como un género que permite la experimentación y el desarrollo creativo de un modo divertido, han precisado.

La muestra, que reúne más de 100 obras de figuras clave del arte del siglo XX --como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte--, despliega "un revelador diálogo entre la memoria y el deseo, el tiempo histórico y la modernidad". Cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

La actividad se desarrollará en las salas expositivas y en el aula de educación del museo, y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Está dirigida a niños y niñas de entre cuatro y 12 años acompañados por adultos.

El coste es de cinco euros por persona, e incluye la entrada al museo, todos los materiales necesarios y la participación guiada en el taller. Los menores deben estar acompañados en todo momento. Las plazas son limitadas y la inscripción ya está disponible en la web del museo www.museopicassomalaga.org, así como presencialmente en las taquillas.