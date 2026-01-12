ANDALUCÍA.-Sevilla.- Simof 2026 se celebrará del 29 de enero al 1 de febrero con Rossy de Palma como madrina

SEVILLA/ AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

La Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) 2026, coorganizada por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, con la colaboración de Andalucía Trade, se celebrará del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero de 2026 en Fibes y contará en esta edición con la actriz Rossy de Palma como madrina.

La cita ha sido presentada este lunes en Las Setas de Sevilla con una performance protagonizada por 14 modelos vestidas de flamenca, que han lucido diseños exclusivos creados para la ocasión por firmas participantes en Simof 2026.

Cada diseñador ha presentado un traje inspirado en la paleta cromática del cartel oficial de esta edición, que por primera vez en la historia del evento es una obra pictórica original de la artista jiennense María Tapia, trasladando al espacio urbano la identidad estética y conceptual que marcará la próxima edición.

En la 'performance' han participado las firmas Atelier Rima, Aurora Gaviño, Carmen Latorre, Conso Delgado, Con T D'Touché, Gil Ortiz, Hermanas Serrano, José Joaquín Gil, Manuel Odriozola, Maricarmen Sáez Flamenca, Maricruz & Montecarlo desde 1958, Pilar Vera, Sara de Benítez y Sonibel.

Asimismo, en la rueda de prensa han intervenido la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; la directora de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre y creadora de Simof, Raquel Revuelta; el director gerente de Las Setas de Sevilla, Pedro Parrilla, y la responsable de artes escénicas de Fundación Unicaja, Gema Domínguez.

Además, al acto de presentación han acudido el director gerente de Fibes, Antonio Castaño; el alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado; el vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba, Antonio Miguel Enamorado, así como patrocinadores, colaboradores y diseñadores que formarán parte de Simof 2026.

En concreto, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado la relevancia de Simof como "motor cultural, creativo y turístico", así como su papel en la proyección nacional e internacional de la ciudad. Tras superar los 60.000 visitantes en la pasada edición, ha señalado que el objetivo en 2026 es "seguir superando esos resultados", destacando que la cita "no se explica solo con números, sino con experiencias y emociones que se quedan en la memoria".

Igualmente, ha resaltado el carácter simbólico de la presentación en Las Setas de Sevilla como reflejo de una ciudad que une raíces y modernidad, y ha puesto en valor la moda flamenca y la artesanía como "pilares culturales y económicos, generadores de empleo y preservadores de oficios tradicionales".

Por su parte, la directora de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre ha destacado que "Simof sigue creciendo edición tras edición sin perder su identidad". Asimismo, ha subrayado que el objetivo de este encuentro es "seguir aportando valor a la industria de la moda flamenca, generar nuevas oportunidades y abrir espacios que continúen sumando", así como afianzar a Sevilla como "la capital de la moda flamenca".

En este sentido, Revuelta ha destacado también el valor cultural y colectivo del evento, señalando que "Simof no es solo una semana de moda, es una comunidad creativa que, tras más de tres décadas de historia, ha conseguido situar a la moda flamenca como industria cultural, patrimonio vivo y motor económico de un sector que es fuente de inspiración viva".

Asimismo, ha puesto en valor el concepto de esta edición, afirmando que "Simof es el puente entre la tradición y el futuro, entre la raíz artesanal que nos define y la innovación que impulsa a nuevas generaciones de diseñadores", y ha subrayado la apuesta por nuevos formatos con iniciativas como Inusual Simof, que "nace para abrir esta cita a nuevas miradas creativas y ofrecer un espacio más libre y reflexivo donde la moda flamenca se reinterpreta y evoluciona".

NOVEDADES SIMOF 2026

Simof 2026 se articula en torno al concepto '#GeneraciónSIMOF', que engloba a quienes han crecido con la moda flamenca como parte de su identidad, desde jóvenes creadores hasta familias y diseñadores inspirados por su legado. Una generación que une tradición y vanguardia, artesanía e innovación, y que se concreta en un manifiesto que define a Simof como "puente entre la herencia flamenca y las nuevas formas de creación, reivindicando la evolución del sector sin perder sus raíces".

Entre las principales novedades de esta edición destaca 'Inusual Simof', una nueva iniciativa que incorpora al programa a diseñadores reconocidos que protagonizarán este espacio concebido como una experiencia expositiva que propone una mirada diferente a la moda flamenca, centrada en los procesos creativos y la identidad de los creadores.

La edición 2026 estrena la Distinción 'Tierra de Herencia Flamenca', un reconocimiento anual con el que Simof distinguirá a un municipio por su contribución a la preservación y promoción de la moda flamenca. En esta primera edición, la distinción recaerá en Lora del Río (Sevilla), por su vinculación histórica y cultural con la moda flamenca.

Asimismo, la cita acogerá una nueva edición de los Premios 'Flamenco en la Piel', patrocinados por Fundación Unicaja, que se entregarán durante la gala inaugural, el jueves 29 de enero. En esta edición, los galardones reconocerán a Radio Sevilla, Cristina Heeren, Carmen Avilés, Ágatha Ruiz de la Prada y Vanesa Martín por su contribución a la difusión, preservación y proyección del flamenco desde distintos ámbitos.

Simof 2026 amplía su dimensión social con nuevas experiencias, como la 'Pre-Party' oficial organizada por Mujer Hoy, que se celebrará el 28 de enero en el Hotel Only YOU Sevilla, sede oficial del evento. Además, se estrena 'Simof AfterWALK', el 'afterwork' oficial que cerrará cada jornada en el mismo hotel, concebido como un espacio de encuentro con música y propuesta gastronómica.

MÁS DE 1.550 TRAJES EN 52 DESFILES

Simof 2026 presentará durante cuatro jornadas más de 1.550 trajes en 52 desfiles repartidos en dos espacios, con la participación de cerca de 120 firmas. La programación combinará desfiles individuales, compartidos y colectivos, con especial protagonismo de las propuestas territoriales de Huelva, Málaga y Almería, así como de la Asociación Qlamenco.

El Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda Flamenca, patrocinado por primera vez por la Diputación de Córdoba a través de Córdoba de Moda, se celebrará el viernes 30 de enero en el espacio principal. Además, se entregarán el Premio Aromas Crea, que este año recae en la firma Miabril, y el Premio Aromas a la Mejor Modelo el domingo 1 de febrero. La edición 2026 contará también con una botella especial de Marqués de Cáceres cuya etiqueta se inspira en un diseño de Antonio Gutiérrez e ilustración de Virginia Vargas.

La pasarela de diseñadores de Simof 2026, situada en el Pabellón 1 de Fibes, contará con una estructura de 24 metros de largo y 3,5 de ancho, tarima de alto brillo y una pantalla central de gran formato con sistema de apertura y elevación. El espacio de desfiles tendrá un aforo para 1.000 personas en gradas y un 'backstage' ampliado.

'SIMOF BAILA'

'Simof Baila' se celebrará el 29 de enero y el 1 de febrero en el espacio +Flamenca. Dirigido artísticamente por Álvaro Méndez, alcanza su novena edición con 14 espectáculos de baile procedentes de distintas provincias andaluzas, que abarcan flamenco, danza contemporánea, moderna y urbana. La entrada está incluida con el acceso a la zona comercial.

Por su parte, la zona comercial de Simof 2026 ocupará 10.000 metros cuadrados en un único nivel y reunirá a más de un centenar de expositores de artesanía, moda y cultura andaluza, con la participación de las diputaciones de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

