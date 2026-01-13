ARAGÓN.-Jorge Azcón urge al Gobierno de España a constituir la comisión nacional para el bicentenario de la muerte de Goya

ZARAGOZA/ ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha urgido este martes al Gobierno de España a constituir la comisión nacional organizadora de los actos de conmemoración del bicentenario de la muerte del pintor Francisco de Goya.

Azcón ha visitado este martes las exposiciones 'Serrano ante Goya. Entretenimientos en el Prado' y 'Goya, Cazador de Tendencias', en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, acompañado del director general de Cultura, Pedro Olloqui.

Sobre la muestra 'Serrano ante Goya. Entretenimientos en el Prado', Jorge Azcón ha opinado: "Me parece especialmente interesante desde la idea de que haya aragoneses ensalzando aragoneses", añadiendo que "Serrano, que indudablemente es otra de las grandes figuras artísticas de la cultura aragonesa, se preocupara especialmente de poner en valor al artista más universal que ha tenido nuestra cultura, que es Goya".

En esta exposición, que se abre al público este miércoles, 14 de enero, "radica esa idea de la modernidad de Goya, esa idea también de la crítica de Goya de lo cotidiano", ha continuado Azcón, señalando que "si hay una forma en la que podemos conocer lo que vivía Goya, era conocer la vestimenta, la moda, las tendencias en los distintos estamentos, en las distintas clases que había en ese momento".

"Refleja esa vanguardia, esa modernidad, pero también esa visión plural que tenía Goya para retratar a la alta nobleza, a la alta aristocracia, pero también al pueblo más llano", ha opinado Jorge Azcón.

BICENTARIO DE LA MUERTE DE GOYA

El Gobierno de Aragón no solo está trabajando en el bicentenario de la muerte del pintor con un plan director ya elaborado, sino que se está coordina con otras administraciones, como los Ayuntamientos de Fuendetodos y Zaragoza, el Arzobispado y la Universidad de Zaragoza.

"Todos queremos trabajar juntos, pero es verdad que nos falta el Gobierno de España", ha lamentado el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, explicando que en junio de 2024 envió una carta al presidente, Pedro Sánchez, solicitándole la colaboración porque el bicentenario "afecta a toda España" y "la verdad es que hemos oído declaraciones del ministro, pero luego no han hecho nada, y creo que no tiene nombre".

Ha criticado "la falta de implicación del Gobierno de España en un proyecto aragonés, que es de todos, en un proyecto en el que todos nos podemos sentir reflejados para poner en valor a uno de los artistas más importantes que ha tenido la cultura en nuestro país", conjeturando: "Si Goya hubiera sido catalán, no tengan la más mínima duda de que hoy el Gobierno de España nos estaría haciendo caso a Aragón".

"Goya es aragonés, le pedimos al Gobierno de España su colaboración para poder poner en valor donde se merece la figura de Goya y el Gobierno de España no ha hecho absolutamente nada desde que se lo solicitamos", ha manifestado Azcón.

"Necesitamos que el bicentenario de la muerte de Goya sea declarado Acontecimiento de Interés Cultural para las bonificaciones fiscales, para que las empresas también puedan venir a colaborar económicamente con todo el proyecto que estamos desarrollando", ha expuesto Azcón.

Ha exigido al Ejecutivo central "que no menosprecie a Aragón ni a los aragoneses y ponga en el foco el que va a ser el acontecimiento cultural más importante que en el año 2028 se celebre en nuestro país, que es la conmemoración del Bicentenario de Goya".

INDUMENTARIA

Por su parte, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha apuntado que "Goya fue una persona muy atenta a la indumentaria de sus personajes, como un elemento que ayudaba a retratar y captar el perfil psicológico de su cliente".

Olloqui ha enfatizado que Goya "es lo que es por ser aragonés" y ha reivindicado "la importancia de la cultura aragonesa". Ha recordado que La Aljafería acoge la exposición 'Goya, del Museo al Palacio' y que siguen los trabajos para crear un centro museográfico sobre el pintor de Fuendetodos, "reivindicando esa aragonesidad del pensamientos de Goya".

Estas muestras se enmarcan dentro de una hoja de ruta para la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya en 2028 que, como ha apuntado Olloqui, ya cuenta con plan director para su itinerario de actividades.

Las propuestas ya han comenzado a trabajarse desde la comisión autonómica, que ha contado con la colaboración de instituciones como los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Teruel, Fuendetodos y Calanda, el Arzobispado, Fundación Ibercaja, la Universidad de Zaragoza o el Banco de España.

La celebración del bicentenario de la muerte del artista aragonés ha supuesto una importante apuesta por las infraestructuras culturales. Entre ellas destaca el Centro Goya, cuyas obras convertirán los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar en una sección del Museo de Zaragoza en la que vivir y conocer la obra del pintor de forma multisensorial.

También se está reforzando la Iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza, donde se está ajustando el contenido para ofrecer a los visitantes una experiencia más intensa y novedosa.

Además, Aragón ha incrementado su patrimonio con la adquisición del cuadro de Don José de Cistué y Coll, pintado por Goya, que ahora forma parte de la colección del Museo de Huesca.