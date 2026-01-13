ARAGÓN.-Zaragoza.-Los 80 vuelven al Teatro de las Esquinas con la comedia musical 'Atrapadas en la ofi'

ZARAGOZA/ ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Los años 80 llegan este jueves 15 de enero a Zaragoza con la comedia musical 'Atrapadas en la ofi' que se representará en el Teatro de las Esquinas en una única función que comenzará a las 20.00 horas.

Sobre el escenario, Ricky Merino, Paula García Lara, Clara Alvarado, Andoni García dando vida a una situación que suena a pesadilla: es viernes en Madrid, una curiosa tormenta acecha la ciudad, las coberturas de los móviles fallan por unas horas, el sistema electrónico de puertas se cae, y cuatro de los trabajadores de la compañía van a ver truncado su ansiado descanso de fin de semana al quedar inesperadamente encerrados en su lugar de trabajo.

Un CEO ansioso y machirulo, una recepcionista cansada y feminista, una gerente de recursos humanos absurda y contradictoria y el tan peculiar como ignorado "chico de los recados".

A través de los mejores temas ochenteros los espectadores viajarán junto a los personajes por sus contradicciones, sus frustraciones y sus diferencias, aunque también sus luces, sus sueños y sus anhelos más profundos.

El dilema será entonces enfocarse en salvar su propia cordura o ayudarse mutuamente a salir del encierro, un encierro que es tan literal como metafórico.

Con toques de humor, emoción y la mejor música, esta obra de teatro refleja un día en la oficina que presenta una oportunidad única para escapar de las presiones de la vida y descubrir la importancia de la conexión humana.