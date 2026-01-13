BALEARES.-El Consell y Fundació Mallorca Literària presentan el nuevo portal digital 'Mallorca Oral'

PALMA/ PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El Consell de Mallorca y Fundació Mallorca Literària han presentado este martes el nuevo portal digital 'Mallorca Oral', que "nace con la voluntad de difundir, preservar y poner al alcance de toda la ciudadanía el gran patrimonio oral de esta tierra".

Así lo ha informado la vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en una rueda de prensa en La Misericòrdia, junto a la jefa del Área de Actividades, Museos y Proyectos de la Fundació Mallorca Literària, Joana Serra.

