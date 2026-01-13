Bernabé, tras las acusaciones a Julio Iglesias, subraya que denunciar es "imprescindible" ante casos de acoso sexual

VALENCIA/ VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado la importancia de que las mujeres denuncien los casos que sufren de acoso sexual, tras haber conocido las acusaciones de abusos sexuales contra el cantante Julio Iglesias realizadas por personal de su servicio doméstico.

"El machismo existe, es estructural, se repite, al igual que el acoso sexual y el acoso sexual hacia las mujeres se produce porque el machismo es estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Y la importancia de denunciar que las mujeres denuncien es imprescindible", ha expuesto en declaraciones a los medios este martes tras visitar el mercadillo de la Saïdia, en València.

Dicho esto, ha reivindicado que el PSOE es el partido "más comprometido" para que las mujeres "tengan los canales y los cauces para que puedan denunciar". "Y por eso también cuando estamos en el Gobierno desarrollamos todas las leyes que van en materia precisamente de que las mujeres puedan tener la posibilidad de denunciar", ha resaltado.

Bernabé ha incidido en que las denuncias ante estos casos "son imprescindibles" y ha defendido que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, concretamente desde los ministerios de Igualdad y de Trabajo, "está trabajando en este momento desarrollando un protocolo de acoso en el ámbito del servicio doméstico precisamente por cuestiones de género y también de acoso sexual". "Somos plenamente conscientes de que ese machismo estructural existe", ha remarcado.

En este punto, ha animado a "todos los partidos del arco parlamentario" a que apoyen "todas las medidas que el Gobierno de España presenta a lo largo de todos los años que venimos gobernando, todas las propuestas y leyes que estamos presentando en el Congreso de los Diputados para favorecer la igualdad".

A su juicio, "no hay mejor manera de combatir las desigualdades y el machismo estructural que existe que con el BOE y con las leyes que aprueba el PSOE cuando está en el Gobierno". "Y es verdad que, todas y cada una de ellas, el PP siempre se empeña en boicotearlas y en reventarlas", ha censurado.