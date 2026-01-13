CANARIAS.-Cristina Ramos agota entradas en el Alfredo Kraus y repetirá show el 22 de febrero, con entradas a la venta este lunes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)

La cantante grancanaria Cristina Ramos ha agotado entradas en el Auditorio Alfredo Kraus con su espectáculo 'Solo Whitney' el 21 de febrero y repetirá función al día siguiente, 22 de febrero, con entradas a la venta desde este lunes 19 de enero.

El Alfredo Kraus colgó ayer el cartel de aforo completo a 40 días del la fecha programada para el espectáculo de Cristina, que vuelve a llenar el aforo de un auditorio que se prepara para otra noche que se espera "inolvidable" y ante un público "que la espera cada vez con más expectación", según reconoce sentir la propia representación de la artista.

Cristina Ramos estrenó este espectáculo hace ahora dos años en el mismo Auditorio Alfredo Kraus y, tras él, inició una gira que le ha llevado por teatros y salas de Madrid, San Sebastián, Burgos, Zaragoza, Alicante, Mallorca, Málaga, Ciudad Real, Murcia o Tenerife, en más de 20 conciertos, donde ha tenido gran acogida de público.

La canariona prometió en su última visita al Alfredo Kraus que volvería en 2026 al Auditorio y lo hará con su espectáculo estrella, un homenaje a la artista Whitney Houston que, como dice ella misma, le sirvió de inspiración para dedicarse al mundo de la música. "Un concierto que lleva un mensaje de superación a través de su propia experiencia", explican.

'Solo Whitney' es una producción creada a caballo entre Gran Canaria y Madrid, por la productora 'Made in Canarias', con dirección musical de Ivan Prada y escénica de Mingo Ruano.