CANTABRIA.-AMP.- El MAS tardará en tener nuevo director "año y pico"

SANTANDER/ El museo santanderino acogerá este año exposiciones temporales de siete artistas, comenzando en febrero con una de Luis López Lejardi

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) tardará en tener nuevo director "año y pico" tras la jubilación el pasado noviembre de Salvador Carretero y aún está por decidirse la fórmula de elección, aunque gana peso la de convocar un concurso público.

La fórmula elegida se prevé anunciar aprovechando la Feria de Arte Contemporáneo ARCO, que se celebra del 4 al 8 de marzo en IFEMA, en Madrid, según ha estimado la alcaldesa, Gema Igual, que ha explicado que el Ayuntamiento está analizando cómo se ha hecho en otros museos y recogiendo "muchas opiniones del sector".

Ha detallado que, en este momento, se barajan dos opciones: que se cree una plaza de funcionario para la Dirección del MAS o convocar un concurso público "con toda la transparencia y concurrencia" para elegir al sustituto de Carretero en base al proyecto que presente.

"En este momento nos decantamos más por esta", ha afirmado Igual, que ha insistido en que la decisión se comunicará cuando esté definitivamente tomada. "Queremos acertar", ha dicho la alcaldesa, que ha agradecido a Carretero su trabajo al frente del museo santanderino.

Según ha dicho, su marcha por jubilación supone el inicio de una "nueva etapa" para el museo y de "momentos de cambio" con la llegada del que será su sustituto.

Para hablar de esta "nueva etapa" y del relevo de Carretero, el Ayuntamiento se ha reunido con la Comisión Asesora del museo, con los Amigos del MAS, así como con diferentes agentes del panorama cultural y con todos los artistas que tenían comprometida la exposición.

El Ayuntamiento aborda este proceso de transición con "serenidad" y "tiempo" para "pensar en lo mejor para el MAS".

Sin embargo, en este periodo de transición el museo no para y, de hecho, este lunes se han presentado las exposiciones temporales para 2026, que ya estaban coordinadas y organizadas antes de la marcha de Carretero.

NUEVA PROGRAMACIÓN

Concretamente, habrá siete exposiciones temporales de otros tantos artistas. La programación arrancará en febrero con una muestra de Luis López Lejardi, que se prolongará a mayo y que permitirá ver en la sala 3 del MAS algunas de las últimas obras que, hasta el momento, ha realizado este artista.

La muestra está comisariada por Lidia Gil y Fernando Zamanillo, que han explicado que está costando seleccionar las obras de la muestra porque se trata de un "creador compulsivo".

Zamanillo cree que López Lejardi es un artista "visionario" al que "se le va a recordar" como el escultor de Cantabria "de más dificil captación del siglo XX y XXI" ya que se adentra en un "camino complejo" pero "interesantísimo".

También expondrán José Luis Serzo (en la sala 4, de marzo a mayo); Consuelo Matesanz (en la 3, de junio a octubre), y el pintor Gorka Mohamed (de junio a agosto, en la 4).

En el último tramo del año, el MAS exhibirá la obra de Majo García Polanco (de septiembre a diciembre, sala 4); la exposición 'Humus' de José Cobo (de octubre de 2026 hasta febrero de 2027, en la sala 3) y la muestra 'Un bosque' de Emma Meruelo (de diciembre de 2026 a abril de 2027, la sala 4).

Igual considera que se trata de una programación "sólida, coherente y diversa" diseñada para ofrecer distintas miradas y lenguajes del arte contemporáneo, con un "importante protagonismo para las actividades didácticas y de apertura del museo a la ciudadanía".

De cara a 2027, el museo trabaja ya en nuevos proyectos con artistas como Ricardo González García y Néstor del Barrio, que también estaban comprometidos, además de otras propuestas actualmente en fase de definición.

En cuanto a la colección permanente, ubicada en las plantas superiores del museo, Igual ha indicado que se introducirán cambios en las obras expuestas, siguiendo recomendaciones de los informes técnicos del propio museo.

Así, se retirarán temporalmente determinadas piezas, -especialmente fotografías, obras sobre papel, dibujos o acuarelas-, con el fin de limitar su exposición a la luz y garantizar su correcta conservación. "Estas rotaciones nos permitirán además ofrecer nuevas lecturas de la colección a lo largo del tiempo", ha asegurado Igual.

Además, Igual ha destacado que en el último año el MAS ha reforzado su labor didáctica a través de actividades paralelas que han acompañado a las exposiciones, con una respuesta "muy positiva".

Iniciativas como 'los Martes del MAS', las actividades familiares de los viernes o las propuestas dirigidas a escolares continuarán en 2026, para reforzar el carácter dinámico, inclusivo y abierto del museo.

El programa, que se dará a conocer próximamente y para el que se ha pedido propuestas a más de treinta profesionales del sector, mantendrá cuatro ciclos mensuales: Encuentros con artistas, el primer martes de mes; Intersecciones creativas, el segundo; Mediación artística, el tercero; y Alucinaciones, el cuarto martes, este último en colaboración con la asociación AMIGOSMAS.

A estas propuestas se sumarán actividades en el exterior, talleres para escolares y familias, visitas teatralizadas con motivo del Día Internacional de los Museos, el próximo 18 de mayo.

Se mantendrán también las visitas guiadas, disponibles todos los días con reserva previa y una tarifa de 3 euros, en línea con el Anillo Cultural de la ciudad y con horarios adaptados a distintos públicos.

La alcaldesa ha defendido que el MAS será un museo donde el arte contemporáneo sea "accesible, cercano y comprensible, sin dejar de lado la esencia y el valor de su colección, patrimonio de todos los santanderinos".

Asimismo, ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado en los últimos años para la remodelación de las instalaciones, que ha permitido mejorar su funcionalidad y su relación con el entorno urbano.

Además, ha avanzado que se trabaja en los proyectos para la ampliación del MAS, con el objetivo de reforzar su capacidad expositiva y su uso como espacio cultural al servicio de los ciudadanos, así como la intención de reforzar su personal. Muestra de la "apuesta política" por este museo, la alcaldesa ha indicado que, para 2026, cuenta con un presupuesto de 745.000 euros.

En noviembre de 2017, el MAS sufrió un incendio que supuso la pérdida de la mayor parte de su biblioteca y de algunas obras, entre otros daños, y reabrió en mayo de 2024 tras seis años de obras de rehabilitación.