CANTABRIA.-El MAS tardará en tener nuevo director "año y pico"

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) tardará en tener nuevo director "año y pico" tras la jubilación el pasado noviembre de Salvador Carretero y aún está por decidirse la fórmula de elección, aunque gana peso la de convocar un concurso público.

La fórmula elegida se prevé anunciar aprovechando la Feria de Arte Contemporáneo ARCO, que se celebra del 4 al 8 de marzo en IFEMA, en Madrid, según ha estimado la alcaldesa, Gema Igual, que ha explicado que el Ayuntamiento está analizando cómo se ha hecho en otros museos y recogiendo "muchas opiniones del sector".

Ha detallado que, en este momento, se barajan dos opciones: que se cree una plaza de funcionario para la Dirección del MAS o convocar un concurso público "con toda la transparencia y concurrencia" para elegir al sustituto de Carretero en base al proyecto que presente.

"En este momento nos decantamos más por esta", ha afirmado Igual, que ha insistido en que la decisión se comunicará cuando haya una decisión definitiva tomada, espera que para ARCO. "Queremos acertar", ha dicho la alcaldesa, que ha agradecido su trabajo al frente del museo santanderino.

Su marcha supone, según ha dicho, el inicio de una "nueva etapa" para el museo y de "momentos de cambio" con la llegada del que será su sustituto.

Para hablar de esta "nueva etapa" y del relevo de Carretero, el Ayuntamiento se ha reunido con la Comisión Asesora del museo, con los Amigos del MAS, así como con diferentes agentes del panorama cultural y con todos los artistas que tenían comprometida la exposición.

El Ayuntamiento aborda este proceso de transición con "serenidad" y "tiempo" para "pensar en lo mejor para el MAS" ya que la programación de este año, con exposiciones temporales de siete artistas, ya estaba coordinada y organizada.

Además, el público podrá seguir visitando la exposición permanente y participando en otras actividades, como las visitas guiadas o teatralizadas así como encuentros con artistas.

NUEVA PROGRAMACIÓN

De hecho, la programación ha sido presentada este lunes en rueda de prensa y arrancará en febrero con una muestra de Luis López Lejardi, en la que podrán ver algunas de las últimas obras realizadas por ahora por este artista.

También expondrán José Luis Serzo, Consuelo Matesanz, el pintor Gorka Mohamed, Majo García Polanco, José Cobo y Emma Meruelo, algunas de las cuales se prolongarán durante parte de 2027.

Además, para 2027, ya hay previstas exposiciones de Ricardo González García y Néstor del Barrio.