CASTILLA Y LEÓN.-La compañía Teatro Arcón de Olid lleva la obra 'Eva al desnudo' al Teatro Zorrilla este domingo

VALLADOLID/ VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

La compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid lleva este domingo, 18 de enero, al Teatro Zorrilla la obra 'Eva al desnudo', propuesta adaptada y dirigida por Juan Casado que sumergirá al espectador "en el enigmático e intrigante mundo de las bambalinas".

La función, que tendrá lugar a las 19.00 horas, es una adaptación de la película estadounidense de 1950 dirigida por Joseph L. Mankiewicz, filme alabado por la crítica en el momento de su estreno y que recibió 14 candidaturas a los Premios Óscar.

Ahora adaptada por el director de Teatro Arcón de Olid, la propuesta teatral narra la historia de la joven Eva Harrington, que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios, para lo que se introduce en el círculo de la famosa y veterana actriz Margo Channing, gran dama de la escena neoyorquina.

En este contexto, 'Eva al desnudo' invita al público a observar un "mundo de intrigas, puñaladas por la espalda y maniobras", donde la lucha entre la consagrada actriz y la aspirante a estrella descubrirá el drama que implica envejecer para las grandes estrellas del espectáculo.

El espectador será testigo del ascenso a la fama y la gloria, pero también de la caída, la decadencia y el olvido, según ha informado la compañía vallisoletana en un comunicado recogido por Europa Press.

Las entradas para la obra se puede adquirir en la taquilla del teatro, el teléfono 983351266 y en la web www.entradas.com.