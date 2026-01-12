CASTILLA LA MANCHA.-Diputación Ciudad Real aborda nuevas propuestas ligadas a Alfredo Palmero tras éxito del Centro Cervantino en Almodóvar

TOLEDO/ CIUDAD REAL, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha abordado nuevas propuestas y líneas de trabajo que giran en torno a la identidad artística y cultural de Almodóvar del Campo, estrechamente vinculadas a la figura del maestro Alfredo Palmero, al Museo del mismo nombre y al propio Centro Cervantino.

Valverde se ha reunido con Silvia Palmero, presidenta del Centro Cervantino de Almodóvar del Campo y nieta del maestro Alfredo Palmero de Gregorio, y con Carmen Cervera, coordinadora del centro y técnica responsable de su funcionamiento, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante el encuentro, le han trasladado al presidente de la institución provincial una valoración muy positiva del recorrido que está teniendo el centro desde su inauguración, hace apenas unos meses.

Han destacado la excelente acogida por parte del público, el incremento de visitas, la repercusión cultural generada y las múltiples sinergias que ya se están produciendo en torno a este nuevo recurso patrimonial, fruto de la colaboración con la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.

Valverde ha mostrado su satisfacción porque la inversión realizada por la Diputación está dando resultados en un plazo muy corto, lo que evidencia, según ha señalado, "que se trata de un proyecto bien concebido, ejecutado de una manera extraordinaria y con una clara proyección de futuro".

En este sentido, ha subrayado que iniciativas como el Centro Cervantino refuerzan el posicionamiento de la provincia de Ciudad Real como territorio de referencia en torno al legado del Quijote, no solo a nivel nacional, sino también internacional, desde una perspectiva turística, cultural y patrimonial y cultural, en este caso con la figura del maestro Palmero como claro exponente.

Se trata de iniciativas de carácter cultural, artístico y patrimonial que, según han explicado las responsables del centro cervantino, se encuentran aún en una fase inicial y deberán ser analizadas con detalle antes de concretarse.

Tanto el presidente de la Diputación como Palmero y Cervera han coincidido en la conveniencia de seguir avanzando con prudencia, valorando cómo articular estos nuevos proyectos para garantizar su viabilidad.

CONTINUAR COLABORANDO

No obstante, han puesto de manifiesto la buena predisposición de todas las partes para continuar colaborando y seguir impulsando iniciativas que contribuyan a poner en valor el nombre de Alfredo Palmero, el de Almodóvar del Campo, la figura universal del Quijote y, en conjunto, la proyección cultural de la provincia de Ciudad Real.

Silvia Palmero ha recordado que el trabajo se articula a través de la Asociación de Amigos del Museo Palmero y del Centro Cervantino, entidad que preside en su condición de nieta del pintor, una responsabilidad que ha definido como un compromiso personal y familiar para facilitar que el legado artístico y cultural del maestro Palmero se consolide y se proyecte hacia el futuro.

Al inicio del encuentro, las representantes del Centro Cervantino le han hecho entrega al presidente de la Diputación de una fotografía en la que aparece ataviado con los atributos de Caballero de la villa de Almodóvar del Campo, como gesto simbólico del vínculo existente entre la institución provincial y el citado proyecto cultural y patrimonial que es referencia fuera de la provincia.

La reunión ha concluido con el compromiso de mantener el contacto y seguir trabajando de manera coordinada para que el Centro Cervantino de Almodóvar del Campo continúe creciendo como motor cultural y turístico de la provincia.