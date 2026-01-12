CASTILLA LA MANCHA.-El flautista conquense Diego Bueno y el pianista Graham Jackson ofrecen un recital este martes en el Auditorio de Cuenca

TOLEDO/ CUENCA, 12 (EUROPA PRESS)

El joven flautista conquense Diego Bueno protagoniza este martes, 13 de enero, junto al pianista Graham Jackson un recital en el Auditorio de Cuenca, que recorrerá algunas de las obras más representativas de los siglos XIX y XX.

Becado actualmente en el Máster de Interpretación de la Royal Academy of Music de Londres junto a Paul Edmund-Davies, Bueno inició su formación en Cuenca, en la Escuela Municipal de Música con Eva Forriol y posteriormente en el Conservatorio Profesional 'Pedro Aranaz' de Cuenca con Ignacio Yepes, etapa en la que también formó parte de la Joven Orquesta de Cuenca, conjunto que marcó profundamente su desarrollo artístico.

Más tarde, según informa el Auditorio, completó el Grado Superior en Valencia bajo la tutela de Juana Guillem, figura igualmente decisiva en su formación.

En el ámbito orquestal, ha desarrollado una intensa actividad como instrumentista, siendo miembro titular de la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona (JOSB), además de colaborar con formaciones como la Joven Orquesta Mediterránea, la propia Joven Orquesta de Cuenca y como flautista invitado en la Colorado Springs Philharmonic Orchestra (EEUU).

Ha actuado en prestigiosas salas internacionales como el Musikverein de Viena, el Palau de la Música Catalana o el Slovak Philharmonic en Bratislava.

Por su parte, Graham Jackson se formó en The Guildhall School of Music and Drama donde fue galardonado con varios premios por la interpretación de obras de Beethoven, Mozart y John Ireland.

Posteriormente amplió sus estudios y desde 1990 reside en Madrid, donde en la actualidad es catedrático del Real Conservatorio Superior.

Este pianista ha visitado escenarios de países como Polonia, Rusia, Portugal, Hungría, Alemania, Suiza, Holanda o Jamaica. En España ha tocado en el Auditorio Nacional (Madrid), la Fundación Juan March y el Palau de la Música de Valencia, el Palau de Les Arts, además de actuar como solista con la Orquesta de la Comunidad de Madrid

Las entradas para este concierto, que dará comienzo a las 20.30 horas, están disponibles en este enlace por un precio de 10 euros, 8 para los beneficiarios de los descuento para miembros del Club de Amigos del Auditorio, desempleados, Carné joven, Familia numerosa o monoparental, mayores de 65 años y personas con un grado de diversidad funcional del 33%.