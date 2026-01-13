CASTILLA LA MANCHA.-El Museo de La Merced de Ciudad Real acoge desde el 23 de enero la exposición 'El Siglo de Oro en la Colección Granados'

TOLEDO/ CIUDAD REAL, 13 (EUROPA PRESS)

El Museo de La Merced de Ciudad Real acogerá desde el próximo viernes 23 de enero y hasta el mes de marzo la exposición temporal 'El Siglo de Oro en la Colección Granados'.

La exposición pretende acercar al público la colección a través de cinco secciones que transitan por algunos de los asuntos más relevantes del Barroco español, según ha informado el Museo en una nota de prensa.

Así, la pintura y la escultura se dan la mano a través de la policromía y la pintura religiosa promovida por la Contrarreforma. Junto a ello, la representación del poder se manifiesta en los retratos de las tres últimas reinas de la Casa de Austria.

Por último, el coleccionismo realica una aproximación a la mitología y al nacimiento del género del bodegón. La muestra tiene además el privilegio de contar con tres obras que forman parte de las colecciones permanentes de los museos de Guadalajara y Ciudad Real.

COLECCIÓN MIGUEL GRANADOS

Miguel Granados Pérez (1938-2022) comenzó a coleccionar en la década de 1960. Con los años fue depurando y orientando su colección, asentada en el Madrid de los Austrias, hacia la pintura y escultura españolas de los Siglos de Oro.

En la actualidad cuenta con obras de maestros tan relevantes como Claudio Coello, Juan Carreño de Miranda, Francisco de Herrera el Mozo, Antonio del Castillo o Juan de Zurbarán.

Estos comparten protagonismo con escultores de la talla de Sebastián de Herrera Barnuevo, Pedro de Mena o Pedro Roldán. Todos ellos conforman uno de los conjuntos más importantes que aún hoy permanecen en manos privadas.