CASTILLA LA MANCHA.-El Museo Victorio Macho de Toledo contará con 10.000 euros de apoyo provincial tras un convenio con la Real Fundación

TOLEDO/ TOLEDO, 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado la firma de un convenio de cooperación con la Real Fundación de Toledo para el desarrollo del Proyecto Museo Victorio Macho.

El proyecto del Museo Victorio Macho tiene el objetivo de acercar una oferta cultural de calidad a los ciudadanos y a fomentar el conocimiento de una figura artística de primer orden vinculada a la ciudad de Toledo, según ha informado la propia Institución provincial por nota de prensa.

El convenio contempla una aportación económica máxima de 10.000 euros por parte de la Diputación provincial, destinada a cofinanciar el proyecto, cuyo presupuesto global asciende a 18.000 euros.

Esta colaboración permitirá impulsar las actividades previstas en el marco del museo, facilitando su desarrollo y consolidación en los próximos meses.

Desde la Institución provincial se destaca que esta cooperación responde al interés público, social y cultural del proyecto y se enmarca en las competencias de la Diputación en materia de fomento del desarrollo cultural y social en el conjunto del territorio provincial, con el que se resalta, adicionalmente, el valor de la colaboración de ambas instituciones en el proyecto Toledo Capital Europea de la Cultura 2031, en el que las dos participan.

El museo, situado en la singular Roca Tarpeya, conserva y exhibe una amplia colección de esculturas y dibujos del escultor español Victorio Macho (considerado uno de los grandes renovadores de la escultura del siglo XX), así como obras añadidas por la Real Fundación de Toledo, ofreciendo a visitantes y estudiosos una visión completa de la trayectoria del artista dentro de un espacio con gran valor patrimonial y paisajístico.