CATALUNYA.-El 39 Festival Tradicionàrius reivindicará las lenguas del Pirineo con más de 50 actividades

El 39 Festival Folk Internacional Tradicionàrius, que se celebrará desde este viernes 16 de enero hasta el 27 de marzo, contará con más de 50 actividades sobre la música "de raíz tradicional" y reivindicará las lenguas del Pirineo.

En un comunicado este martes, la organización explica que la programación contará con conciertos, bailes folk, presentaciones de discos, estrenos absolutos y talleres, entre otras actividades, y esta 39 edición está dedicada al músico Vincenzo 'Chacho' Marchelli, "voz imprescindible de la música tradicional".

Para reivindicar las lenguas del Pirineo, el festival contará con proyectos culturales de la Occitania, el País Vasco y Aragón, entre otros territorios del Pirineo, para dialogar y "enriquecerse musicalmente con viejas y nuevas presentaciones, celebrando la diversidad".

El festival será escenario de tres conciertos de formaciones orquestales con la Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, la Orquestra Colònies Escola Folk del Pirineu, 25 anys y El Gran Conjunt d'Arrel de la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc).

El concierto inaugural celebrará 25 años de las Colònies de l'Escola Folk del Pirineu con la producción de un concierto que repasará las canciones "más emblemáticas" con una orquesta formada por 35 músicos, antiguos participantes en las Colònies.

Además, el Tradicionàrius dedicará un concierto a Jordi Fàbregas, reivindicando "su mirada hacia el Pirineo y su vertiente musical más atrevida y ecléctica" con el 'Faroner al Cap de Creus, campaner a Taüll'.