CATALUNYA.-El Barts Festival de Barcelona incorpora al músico Charlie Puth a su cartel
BARCELONA/ BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
El músico, productor y compositor estadounidense Charlie Puth se ha incorporado al Barts Festival de Barcelona, que se celebrará en el Poble Espanyol, donde tocará el 8 de julio.
La actuación de Puth forma parte de la gira 'Whatever's Clever! World Tour 2026', con una cincuentena de ciudades entre Norteamérica y Europa, informa este lunes la promotora The Project.
El artista se suma a una programación que cuenta con Beat, Belle & Sebastian, Joan Dausà, ZZ Top, Biffy Clyro, Ojete Calor y Elvis Crespo.
