CATALUNYA.-El Barts Festival de Barcelona incorpora al músico Charlie Puth a su cartel

El músico, productor y compositor estadounidense Charlie Puth se ha incorporado al Barts Festival de Barcelona, que se celebrará en el Poble Espanyol, donde tocará el 8 de julio.

La actuación de Puth forma parte de la gira 'Whatever's Clever! World Tour 2026', con una cincuentena de ciudades entre Norteamérica y Europa, informa este lunes la promotora The Project.

El artista se suma a una programación que cuenta con Beat, Belle & Sebastian, Joan Dausà, ZZ Top, Biffy Clyro, Ojete Calor y Elvis Crespo.

