CATALUNYA.-La Bressola, 'Cavall Fort' y el Centre Artesà Tradicionàrius, finalistas del Premi Gasull

Easy Catalan, Cat Lletres y 'La Sotana', finalistas al de innovación

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

Los Premis Martí Gasull i Roig 2026 de la Plataforma per la Llengua ha seleccionado como finalistas a la red de escuelas La Bressola, la revista 'Cavall Fort' y el espacio de promoción de la música y la cultura tradicional Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) como finalistas, del que se abre este lunes la votación popular.

Como novedad de este año, el Premi a la Innovación también se someterá a votación popular y ha designado tres finalistas: el canal de difusión de contenido audiovisual para aprender la lengua Easy Catalan, el creador de contenido especializado en música en catalán Cat Lletres y el podcast 'La Sotana', informa este lunes Plataforma per la Llengua en un comunicado.

Los ganadores de los premios se podrán votar desde este lunes al 6 de febrero en la web de los galardones y el acto de entrega será el 23 de febrero en la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

En la gala del 23 de febrero también se entregará el Premi Especial del Jurat, que se anunciará previamente durante el mes de febrero, y que es un reconocimiento de carácter honorífico a una persona por su trayectoria en la defensa de la lengua catalana.

Los jurados del Premi Martí Gasull i Roig y del premio especial, por una parte, y el del Premi a la Innovación, por otra, se reunieron antes de Navidad para seleccionar los finalistas y el merecedor del galardón honorífico.