COMUNIDAD VALENCIANA.-AMPL.- Cultura.- Anna Millo abre el XI ciclo de conciertos 'Indrets sonors' en el Centre del Carme de València

VALENCIA/ VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La artista castellonense Anna Millo abrirá el próximo viernes, 16 de enero, en el Centre del Carme de València, la XI edición del ciclo de conciertos 'Indrets Sonors', que impulsa la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana.

A través de esta muestra de música en vivo se pretende "apoyar y difundir el trabajo de las y los compositores e intérpretes musicales de la Comunitdad Valenciana". Como novedad de esta convocatoria, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 'Indrets Sonors' estrena una categoria dedicada a la música urbana, que contará con las actuaciones de la mencionada Anna Millo (viernes 16 de enero) y de la valenciana Gynebra (30 de enero). Ambos conciertos tendrán lugar, a las 18:30 horas y con entrada libre, en el Centre del Carme de València (C/Museo, 2), detalla la organización en un comunicado.

En un contexto global en el que la música urbana domina las listas de éxitos y los festivales de todo el mundo, 'Indrets Sonors' "desea así apostar y reconocer el talento y la creatividad de las artistas que están revolucionando el género desde la Comunitat Valenciana, contribuyendo a promocionar sus repertorios en un escenario singular como es el del Centre del Carme", destacan.

'Indrets Sonors' proseguirá con el bloque de música popular, con Juan Cortés (12 de febrero), Alejandro Rizo (19 de febrero) y Anuk (26 de febrero). Estos conciertos se celebrarán, a las 18 horas y también con entrada libre, en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia (C/Blanquerías, 6).

Los cinco artistas y bandas que participan en esta XI convocatoria del ciclo fueron seleccionados, de entre un total de 43 propuestas, por un jurado integrado por Esteban Hirschfeld (músico, productor y miembro del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana), Andrea Giménez (periodista musical en Mondo Sonoro, además de teclista y pianista) y Rafa Cervera (escritor y periodista).

Anna Millo es una cantante, compositora e intérprete de Benicàssim (Castellón) con más de una década de trayectoria sobre los escenarios. Ha participado como voz principal en proyectos como The Dance Crashers, La Kinky Band, Kawak & Blackbird Trio y la A4 Reggae Orchestra. En 2024 publicó su primer álbum en solitario, Radiografia, un trabajo íntimo y conceptual en el que la autora propone un viaje introspectivo por sus propias emociones y experiencias.

Cada canción se vincula a una parte del cuerpo, dibujando un mapa emocional y vital que conjuga sonoridades urbanas con destellos de pop, hip-hop, neo-soul o R&B. En formato digital ha lanzado también la grabación en directo Anna Millo i la penyita. Regular session.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con formaciones y artistas como El Diluvi, Xavi Sarrià o Smoking Souls, y ha actuado en festivales como Rototom Sunsplash, Fira B! y Trovam, entre otros.

REUNIÓN CARMEN ORTÍ

Precisamente, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, acompañada por el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, y el director general de la Fundación SGAE en la Comunitat Valenciana y Murcia, Álvaro Oltra, se han reunido con motivo de la celebración en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de esta XI edición del certamen organizado por la Fundación SGAE, a través de su Consejo Territorial de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de promover y apoyar a los autores e intérpretes valencianos.

Ortí ha destacado la colaboración del Consorci de Museus en esta iniciativa, y ha mostrado su satisfacción por sumar a las programaciones de las entidades de la Generalitat una nueva iniciativa "que está impulsando la creatividad valenciana y que pone en el mapa de la música de nuestro país a los músicos de la Comunitat en diferentes géneros".

Asimismo, Ortí le ha trasladado al director general de SGAE su disposición para colaborar en futuros proyectos "que permitan acercar la cultura musical a toda la ciudadanía mediante actuaciones en espacios patrimoniales tan emblemáticos como el Centre del Carme, a través del Consorci de Museus".