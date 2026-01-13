COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- La "emblemática" 'Locos de amor' de Sam Shepard revisa en Rambleta el imaginario del western

VALENCIA/ VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La Rambleta de València acoge el próximo 25 de enero 'Locos de amor', una de las obras más emblemáticas del dramaturgo norteamericano Sam Shepard, "referente indiscutible del teatro contemporáneo", informa el espacio cultural en un comunicado.

Shepard revolucionó la dramaturgia del siglo XX con su mirada sobre el mito del Oeste americano, la identidad masculina y las relaciones de poder. En 1980 se convirtió en el autor teatral más producido en Estados Unidos, solo por detrás de Tennessee Williams, y a lo largo de su carrera escribió más de 45 obras, once de ellas reconocidas con el Premio Obie.

En 1979 recibió el Premio Pulitzer por 'Buried Child' y fue miembro de la American Academy of Arts and Letters, además de ser incluido en el Theatre Hall of Fame.

Estrenada por primera vez el 8 de febrero de 1983 en el Magic Theatre de San Francisco bajo la dirección del propio Shepard, 'Locos de amor' se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del teatro contemporáneo estadounidense y una revisión descarnada del imaginario del western. En esta versión, la obra llega a València con una puesta en escena espectacular y de gran fuerza visual, dirigida por Jesús Arbués.

La producción corre a cargo de Exorcismo Productora, con autorización de United Talents Agency, y cuenta con un reparto encabezado por Eduardo Rosa (Eddie) y Ana Paula Glo (May), acompañados por Josep Riera (Martin) y Jordi Rocaspana (Viejo), dando vida a un universo áspero, salvaje y profundamente humano.

Ambientada en un motel perdido en el desierto, en la frontera entre México y Estados Unidos, 'Locos de amor' es un western contemporáneo que narra el intenso reencuentro de Eddie y May, dos antiguos amantes atrapados en una relación tan apasionada como destructiva.

EL DESEO COMO MOTOR DEL CONFLICTO

El deseo actúa como motor del conflicto y empuja a los personajes a un duelo emocional al límite, donde el amor se revela como una fuerza capaz de redimir, pero también de arrastrar hacia la obsesión y la violencia emocional. Shepard construye así una historia de pulsiones extremas, marcada también por los fantasmas del pasado.

La crítica ha señalado 'Locos de amor' como una de las obras más poderosas de Sam Shepard, una propuesta de plena vigencia que ofrece al público una ocasión única para disfrutar de uno de los grandes nombres del teatro mundial en La Rambleta.