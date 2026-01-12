COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- La JONDE regresa al Palau con la Quinta de Shostakóvich y la dirección de Jonathan Nott

VALENCIA/ VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) vuelve a visitar el Palau de la Música de València dentro de su gira española, en esta ocasión bajo la dirección de Jonathan Nott, para interpretar este martes en la Sala Iturbi, a las 19.30 horas, y en concierto gratuito, un "ambicioso" programa con la Sinfonía n.º 5 de Dmitri Shostakóvich, el Vals de Mefisto nº.1 de Franz Liszt y Metalepsis de Josep Planells, obra ganadora del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que "la JONDE ha visitado el Palau de la Música en numerosas ocasiones, siendo muy recordada su actuación en 1998 con el legendario Carlo Maria Giulini". "Mañana podremos disfrutar de nuevo de la enorme calidad de sus jóvenes intérpretes, ante un repertorio muy exigente y bajo la experta batuta del maestro británico Jonathan Nott, actual titular de la Orchestre de la Suisse Romande y de la Tokyo Symphony Orchestra", ha adelantado.

De esta manera, el público podrá escuchar obras fundamentales del sinfonismo europeo con la composición contemporánea. Abrirá el programa el romántico Vals de Mefisto nº 1 de Franz Liszt. El compromiso con la creación más actual estará reflejado con la obra Metalepsis, ganadora del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical, del compositor Josep Planells. La incorporación de esta obra al programa surge de la colaboración entre la JONDE y la Fundació Ferrer de Música.

Y para concluir, la Sinfonía n.º 5 de Dmitri Shostakóvich, una de las obras maestras del siglo XX, monumental y profundamente expresiva, que constituirá un renovado reto interpretativo para los jóvenes músicos de la orquesta.

Durante el periodo de preparación de la gira, 92 músicos, de entre 19 y 27 años, han preparado el programa gracias a la formación exclusiva de 11 profesores de diferentes especialidades integrantes de agrupaciones sinfónicas y centros académicos de prestigio nacional e internacional.

En esta gira de conciertos, la agrupación contará con 8 músicos invitados del programa internacional Iberorquestas Juveniles, procedentes de Argentina, Honduras, México, Uruguay, Chile y Portugal.

Este programa de cooperación internacional, del que la JONDE es miembro fundador, tiene como objetivo la formación artística y en valores para la infancia, la adolescencia y la juventud, mediante la educación musical y la práctica orquestal en el espacio iberoamericano.