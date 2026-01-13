España será País Invitado de Honor en la Bienal Internacional del Libro de São Paulo 2026

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

España será País Invitado de Honor en la 28ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo 2026, que se celebrará en la ciudad brasileña entre el 4 y el 13 septiembre, según ha informado este martes el Ministerio de Cultura.

El departamento señala que se trata de una de las grandes citas iberoamericanas del sector del libro, clave para la difusión de literatura internacional en el mercado brasileño. La participación española estará coordinada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Cervantes.

El programa de actividades a desarrollar en São Paulo estará comisariado por la escritora Marta Sanz y promoverá el sector del libro español en toda su pluralidad geográfica, lingüística y también en cuanto a los géneros literarios.

La presencia de España en la Bienal del Libro de São Paulo tiene el objetivo de contribuir a la difusión de la literatura española en el mercado editorial iberoamericano, así como llegar a nuevos públicos y facilitar el intercambio entre profesionales del sector, tanto autores y autoras como críticos literarios y editores, para lo que se contará con el apoyo de la Federación del Gremio de Editores de España.

La participación de España en la Bienal del Libro de São Paulo como País Invitado de Honor se enmarca en la estrategia de internacionalización del libro desarrollada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, que en los últimos años ha desarrollado una amplia presencia en los principales eventos internacionales del sector.

Así, este mes de enero España es País Foco en la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, y el pasado octubre la Feria Internacional del Libro de Nueva York contó con una amplia presencia española promovida por el Ministerio de Cultura.

En el caso de los países de América Latina, España fue País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Guatemala en julio de 2025, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia) en abril de 2025, y en 2024 también fue País Invitado en la Feria Internacional del Libro de Panamá y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).

Además, también se ha puesto el foco en mercados especializados como el del cómic, con la reciente participación de España como País Foco en el Festival Internacional del Cómic de Angulema, en Francia, a comienzos de 2025.

APOYO A LA TRADUCCIÓN A LENGUAS EXTRANJERAS

Entre las medidas de las que dispone el Ministerio de Cultura para la internacionalización del sector del libro español se encuentran las ayudas a la traducción, que se convocan anualmente.

Esta línea de ayudas tiene el objetivo de fomentar la traducción en lenguas extranjeras de obras publicadas en las lenguas oficiales de España, así como en aquellas con reconocimiento en los estatutos de autonomía. Se trata de ayudas en concurrencia competitiva que apoyan la traducción de obras completas de carácter literario o científico, clásicas o contemporáneas, de autores españoles o publicadas por editoriales con sede en España.