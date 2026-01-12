EUSKADI.-La cantante Itziar Yagüe y el pianista Paul San Martín homenajerán a Bessie Smith en Eibar el 25 de enero

SAN SEBASTIÁN/ SAN SEBASTIÁN, 12 (EUROPA PRESS)

La cantante Itziar Yagüe y el pianista Paul San Martín presentarán el próximo domingo 25, ante el público de la localidad guipuzcoana de Eibar, su homenaje a la "blueswoman más grande de todos los tiempos", Bessie Smith, en un formato íntimo "que recrea el espíritu de los espectáculos y las grabaciones originales de hace cien años".

Este proyecto ha recorrido algunos de los escenarios más importantes del circuito blues, como el festival Arrasate Blues o el Jazzaldia de San Sebastián, y ha pasado por otras localidades como Areatza, Soraluze o Mendaro.

Asimismo, en el Teatro Tribueñe de Madrid, ambos artistas presentaron su disco, 'Sugar in my bowl (2025), grabado en directo y editado en vinilo, que recoge ocho de las 160 canciones que grabó Bessie Smith.

En la actuación en Eibar, el repertorio constará de los temas grabados en el disco, además de otros tantos de Bessie Smith y de otras grandes artistas de la época como Ida Cox, Victoria Spivey, Lil Green o Sippie Wallace.