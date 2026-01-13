EUSKADI.-Dani Hernández presenta en Azkuna Zentroa la versión itinerante de su espectáculo 'Córdoba Drone'

BILBAO/ BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Dani Hernández presentará este jueves, 15 de enero, en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, la versión itinerante de su trabajo más reciente, 'Córdoba Drone', una pieza escénica "site-sensitive que revisita la Córdoba de Isaac Albéniz a través de una mirada personal y contemporánea", según ha informado el centro cultural.

Según han destacado desde Azkuna Zentroa, "enraizada en la danza española tradicional", el espectáculo "entrelaza memoria y presencia, desplegándose lentamente en el entorno".

"En lugar de reclamar la atención, la obra invita a una contemplación silenciosa e hipnótica, donde cuerpo, vestuario y arquitectura resuenan por igual. Influenciada por las prácticas de larga duración y la estética de la 'no danza', habita el espacio entre pasado y futuro, tradición y experimentación", han detallado.

Desde el Auditorio, el público acompaña al artista en su tránsito por el espacio y el paisaje cotidiano de la Alhóndiga, "creando un viaje hipnótico a través de la música, el movimiento, la arquitectura, el paisaje y las personas", han apuntado desde Azkuna Zentroa, para explicar que la pieza parte de "una determinación: transitar espacios intermedios entre lo tradicional y lo actual, tanto en la música, como en el vestuario, la escenificación, la dramaturgia y el cuerpo".

La puesta en escena propone "un ambiente hipnótico que desplaza la atención del cuerpo como eje central para situarlo dentro del paisaje e invita a detenerse en una silueta, en el pliegue del vestuario, en un detalle y a descubrir cómo se integran en la totalidad de la pieza", han señalado desde el centro cultural bilbaíno.

Con su trabajo, Dani Hernández busca "abrir la posibilidad a divagar en los pensamientos propios" e invita a "contemplar la plasticidad del entorno para integrarla en la pieza", han indicado.

DANI HERNÁNDEZ

Formado en el Conservatorio de Danza de Alicante (1999) y becado en el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana (2002), Dani Hernández (1979) ha formado parte diferentes compañías de danza española, flamenco, zarzuelas y óperas. Como creador colaboró desde 2013 hasta 2024 con Abraham Hurtado (AADK SP), donde comenzó una etapa de investigación participando en numerosos procesos de experimentación visual, sonora y performativa.

Desde que se trasladó a Bilbao (2018), ha trabajado acompañando procesos, asistencia de dirección, dramaturgia, espacio escénico, espacio sonoro, asesoría y/o coordinación técnica para Koldo Arostegi y Cristina Gómez en Dance is my Heroine, así como para Alberto Alonso en Sudar Folklore.

Recientemente ha acompañado los procesos de Bailar o morir, una cuestión de tiempo, con estreno en 2025 de Cristina Gómez, y de Raíra do Santos con estreno en 2026.