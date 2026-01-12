EUSKADI.-El Dúo Negoïta-Ryser estrena los 'Martes Musicales' de Fundación Vital 2026 con un recital en Vitoria-Gasteiz

VITORIA/ Su programa, 'En attendant le printemps', incluye obras de Strauss, Debussy, Mompou y Schubert, entre otros

El Dúo Negoïta-Ryser estrena los 'Martes Musicales' de Fundación Vital 2026 con un recital que ofrece "un refugio de calidez en los días fríos de invierno", de mano de la soprano, Sophie Negoïta, y el pianista, Jansen Ryser, a través de la música de Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, América, Rusia, Rumanía y Austria.

Según ha informado Fundación Vital, el concierto se celebrará este martes, a las 19.30 horas, en Vital Fundazioa Kulturunea, en un programa titulado 'En attendant le printemps' (Esperando la primavera).

El dúo ofrecerá obras de Strauss, Debussy, Mompou, Schubert, Alessandrescu, Enescu, Ravel, Berio, Bizet, Fauré, Rachmaninov y Britten. Además, en el repertorio han incluido piezas que "en medio de los días fríos y grises del invierno, ofrecen un refugio de calidez y serenidad: un respiro compartido con el público".

El Dúo Negoïta-Ryser destaca por explorar el encuentro entre poesía y música, a la vez que inventa nuevas formas para el 'Lied' de hoy. Fundado en 2020 por la soprano suizo-rumana Sophie Negoïta y el pianista Jansen Ryser, posee un repertorio muy amplio, que abarca desde la música clásica hasta la contemporánea. Asimismo, se distingue por su capacidad de establecer un vínculo significativo con el público.

Las últimas entradas, a un precio de 8 euros, se pueden comprar a través de la 'web' www.fundacionvital.eus; en la sede de Fundación Vital, de lunes a jueves de 8.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas y los viernes solo por la mañana; o en la taquilla de la sala desde una hora antes, si quedaran entradas disponibles.