EUSKADI.-El realizador Billy Wilder protagoniza el ciclo Nosferatu 2026 de Donostia Kultura y Filmoteca Vasca

SAN SEBASTIÁN/ SAN SEBASTIÁN, 12 (EUROPA PRESS)

El realizador centroeuropeo Billy Wilder, uno de los grandes nombres del cine mundial del siglo XX, será el protagonista del ciclo Nosferatu 2026, que se inicia este miércoles con la proyección en Tabakalera de 'El crepúsculo de los dioses' (Sunset Boulevard, 1950).

El mismo día las 18.00 horas, antes de la primera sesión, se presentará el libro 'Billy Wilder. Anatomía de un genio'. La presentación será moderada por el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, y en ella participarán, además del coordinador del libro Luis Alegre, Fernando Trueba y Marta Medina, que han colaborado en la publicación.

El ciclo, organizado por Donostia Kultura y la Filmoteca Vasca, con la colaboración de Tabakalera y el Institut Valencià de Cultura - La Filmoteca, se desarrollará entre enero y diciembre de 2026.

La muestra comienza con una de sus películas más emblemáticas y posteriomente se adentra en su trabajo como guionista en los años 30 en Alemania, en su ópera prima como director en Francia -'Curvas peligrosas' (1933)- y en su trabajo como guionista, ya en EEUU, para cineastas de la talla de Ernst Lubitsch, Mitchell Leisen o Howard Hawks. En 1942 dirige su primera película en Hollywood, 'El mayor y la menor' (1942), que marca "el inicio de una extraordinaria filmografía".

En palabras de Luis Alegre, coordinador del libro 'Billy Wilder. Anatomía de un genio', número 22 de la Colección Nosferatu, que se publicará en enero acompañando el inicio del ciclo, Wilder "ocupa un lugar de honor en el imaginario y la educación sentimental de los aficionados al cine de todo el mundo".

"Su talento y fantástica versatilidad le permitieron espantar cualquier etiqueta y aportar obras clave en géneros muy diversos: el cine negro -'Perdición' (1944)-, la comedia -'Con faldas y a lo loco' (1959)-, el drama -'El crepúsculo de los dioses'-, el cine bélico -'Berlín Occidente' (1948)-, el romántico -'Ariane' (1957)-, el de intriga -'La vida privada de Sherlock Holmes' (1970)-, el de juicios -'Testigo de cargo' (1957)-, el de periodistas -'Primera plana' (1974)- o esa clase de películas que carecen de género porque son como la vida -El apartamento (1960)-", ha apuntado Alegre.

Aparte del citado 'Billy Wilder. Anatomía de un genio', que incluye entrevistas realizadas para la ocasión con Fernando Trueba y Joseph McBride, en otoño de 2026 se editará el nº 14 de la Nosferatu Bilduma, en euskera, escrito por Zigor Etxebeste sobre la figura de Wilder.

La programación del primer trimestre estará compuesta por 'El crepúsculo de los dioses', que se proyectará este miércoles, 'Gente en domingo' el 21 de enero, 'Emil y los detectives' el 28 de enero, 'Mauvaise graine' el 4 de febrero, 'La octava mujer de Barba Azul' el 11 de febrero, 'Medianoche' el 18 de febrero, 'Si no amaneciera' el 25 de febrero, 'Ball of Fire' el 4 de marzo, 'El mayor y la menor' el 11 de marzo, 'Death Mills' y 'Five graves to Cairo' el 18 de marzo, y 'Perdición' el 25 de marzo.