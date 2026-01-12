EUSKADI.-Susana Martín Gijón presenta este miércoles en Bilbao y el jueves en San Sebastián su nueva novela, 'La capitana'

BILBAO/ Recurre al género negro histórico para narrar una intriga criminal en la Granada del siglo XVI con Sor Ana de Jesús como investigadora

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

La escritora Susana Martín Gijón presenta este miércoles en Bilbao y el jueves en San Sebastián su nueva novela, 'La capitana' (Alfaguara), con la que regresa al siglo XVI, en el que ya ambientó su anterior obra 'La Babilonia, 1580', para abordar en clave de género negro una intriga criminal protagonizada por Sor Ana de Jesús, carmelita y discípula de Santa Teresa de Jesús.

La autora sevillana sitúa la trama en Granada en 1585, cinco años después de su título anterior, y en torno a la aparición del cadáver de un hombre horriblemente desfigurado en el claustro del Monasterio de San José de las carmelitas descalzas de la ciudad andaluza.

Sor Ana de Jesús, apodada 'la capitana', ve en peligro la reputación de la orden y asume la investigación de la muerte junto a San Juan de la Cruz, guía espiritual y amigo íntimo de la priora.

De esta forma, la autora sevillana convierte a estos dos personajes históricos reales en un dúo de detectives que, tal y como han explicado desde la editorial Alfaguara, "tratan de investigar lo sucedido intentando mantener la discreción mientras van desvelando un secreto que hará temblar el bastión de la cristiandad de la Corona".

Las dos presentaciones en Euskadi de la novela tendrán lugar el miércoles en la librería Elkar de la calle Iparraguirre de Bilbao y el jueves en La Casa del Libro de la capital donostiarra; ambas a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Martín Gijón explora de nuevo el Siglo de Oro español con esta nueva novela negra histórica que, cinco años después de los hechos referidos en 'La Babilonia', traslada la acción a "una de las ciudades más interesantes de la España del imperio, cuya capitulación a finales del siglo anterior había marcado el triunfo absoluto de la cristiandad vinculada a la Corona".

En aquella Granada, prosiguen desde Alfaguara, "estamos ante una ciudad donde se unen la prosperidad del último reino nazarí con el esplendor monumental con que los reyes quisieron sellar la conquista".

En el año en el que la escritora sitúa su novela, "la presión que sufren los moriscos de Granada a manos de los cristianos es enorme, y el miedo a que se subleven, también" ya que, en este contexto, "el catolicismo de Estado alcanzó su apogeo, basado en la supresión de las demás religiones y la evangelización forzosa de las recién descubiertas comunidades americanas".

Frente a esa visión, la Reforma teresiana pretendía, precisamente, una vuelta a los orígenes religiosos más espirituales en el seno de una Orden, la del Carmen, "corrompida por el clientelismo y los privilegios".

De esta manera, surge la Orden de las Carmelitas Descalzas, impulsada por Santa Teresa entre las monjas, de la que Ana de Jesús será una de las principales continuadoras, y por San Juan de la Cruz, entre los monjes, ambos convertidos en la novela en ejes de la investigación criminal.

Martín Gijón elige 1585 porque, ese año, ambos religiosos se encuentran en Granada al mando de sendos conventos de la orden, por lo que, cuando "este extraño cadáver aparece en el cenobio de sor Ana, a los dos amigos les saltan todas las alarmas" porque su orden "siempre ha estado en el punto de mira de las autoridades y de la jerarquía eclesiástica" y ambos sospechan que puede tratarse de un complot, sobre todo cuando descubren la identidad del asesinado.

BIOGRAFÍA

Susana Martín Gijón (Sevilla, 1981) es autora, entre otras obras literarias, de dos sagas de novela negra en forma de trilogía; la primera de ellas, protagonizada por Annika Kaunda, policía de origen namibio, incluye los títulos 'Más que cuerpos' (2013), 'Desde la eternidad' (2014) y 'Vino y pólvora' (2016).

La segunda, con la inspectora Camino Vargas como protagonista, está compuesta por 'Progenie' (Alfaguara, 2020), 'Especie' (2021) y 'Planeta' (2022).

Licenciada en Derecho y especializada en Cooperación Internacional, fue directora del Instituto de la Juventud de Extremadura y presidenta del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, así como presidenta de la Asociación de Escritores de Extremadura.