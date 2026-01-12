EXTREMADURA.-La asociación Norbanova de Cáceres retoma su actividad con la presentación del poemario 'Oxford Circus'

CÁCERES/ CÁCERES, 12 (EUROPA PRESS)

La asociación cultural Norbanova de Cáceres retoma este año las actividades del Aula de la Palabra el miércoles, 14 de enero, con la presentación del libro 'Oxford Circus', un poemario escrito por Gerardo Rodríguez Salas, quien ofrecerá una lectura de su obra acompañado por los escritores Dionisio López y Emilia Oliva. La cita será en la librería y espacio creativo 'La lente y el pincel', a partir de las 19,30 horas.

'Oxford Circus' es un poemario que ha sido galardonado con el III Premio de Poesía Marpoética, en Marbella 2025. Consta de 84 páginas y 21 poemas y su autor, Gerardo Rodríguez Salas, es conocido por su trabajo en la literatura en lengua inglesa y ha sido finalista en el Premio Andalucía de la Crítica.

Gerardo Rodríguez Salas (Granada, 1976) es catedrático de Literatura en Lengua Inglesa en la Universidad de Granada, máster en Estudios de Género por la Universidad de Oxford y Premio Extraordinario de Doctorado.

Ha publicado los poemarios 'Oxford Circus', 'Los hilos de la infamia', finalista del Premio Andalucía de la Crítica y del III Premio Internacional de Fuente Vaqueros, y 'Anacronía', finalista del Premio Andalucía de la Crítica; así como la colección de relatos 'Hijas de un sueño' y el texto teatral 'Vulanicos'.

Sus poemas han aparecido en revistas nacionales e internacionales como Zenda, Círculo de Poesía, Altazor, Extramuros, Esteros, Santa Rabia Poetry, Estación poesía o Aulllido. Asimismo, ha participado en cerca de 20 antologías, entre otras, Granada no se calla o El tiempo, lo soñado y lo real: Homenaje a José Ignacio Lapido. Sus textos han sido traducidos al francés, inglés, italiano, portugués y árabe.