EXTREMADURA.-El certamen 'Encina de Plata' de Agrupación Fotográfica Extremeña reúne 30 obras en el Museo Luis de Morales de Badajoz

BADAJOZ/ BADAJOZ, 12 (EUROPA PRESS)

El X Certamen 'Encina de Plata' de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE) 2025 reúne 30 obras en formato tríptico que se pueden visitar del 15 al 30 de enero en el Museo de la ciudad 'Luis de Morales' de Badajoz.

En concreto, la Agrupación Fotográfica Extremeña inaugura este jueves, 15 de enero, a las 20,00 horas en dicho museo esta nueva edición del certamen interno 'Encina de Plata AFE 2025', una muestra que reúne las 30 obras en formato tríptico (45 por 90 centímetros) que han sido seleccionadas por un jurado entre todas las piezas presentadas a este concurso.

La exposición se podrá visitar hasta el 30 de enero en el horario habitual del museo, según indica AFE en nota de prensa, en la que señala que en esta ocasión el tríptico ganador es 'Misterio resuelto. Ahora entiendo por qué hay tantas llaves fijas en la caja de herramientas' de Manuel Galano Núñez.