EXTREMADURA.-El espectáculo 'Invisible' de la compañía de danza extremeña María Lama se representa el próximo viernes a Badajoz

BADAJOZ/ BADAJOZ, 12 (EUROPA PRESS)

El espectáculo de danza-teatro 'Invisible', producido por la compañía de danza extremeña María Lama, llega el próximo viernes, día 16, al Teatro López de Ayala de Badajoz, a las 21,00 horas.

Con una duración de 60 minutos, el espectáculo explora la fuerza del arte como antídoto para la soledad y la ausencia. "Un viaje inolvidable a través de la danza y el teatro de objetos, que nos recuerda el poder del amor y la memoria para mantener viva nuestra propia luz, incluso en la oscuridad más profunda", apunta en nota de prensa el López de Ayala.

María Lama cuenta para con la asesoría técnica y artística de títeres de José Antonio Puchades y Julieta Gascón; Vicente Andreu como constructor del títere; Javier Mata en el diseño de iluminación; y para la composición musical Óscar López Plaza, además de los temas de Mario Batkovik.

María Lama es una artista multidisciplinar nacida en Badajoz. Comienza su formación artística en el teatro y la danza contemporánea, en la que lleva trabajando desde 1995 en diversos ámbitos; en el de la formación, como profesora en España y Portugal.

Titulada en danza contemporánea, clásica y CBTS (Certificate in Ballet Teaching Studies) a través de la Royal Academy of Dance, Faculty of Education (Londres) y Licenciada en ADE por la UEX. También se forma como acróbata aérea con el Teatro del Silencio.

Como bailarina, actriz y coreógrafa, trabaja en producciones y festivales a nivel nacional e internacional para varias compañías (Teatrapo, Fura dels Baus, LaBefana, etcétera) para distintos eventos y producciones.

En 2018 funda Cedam, Centro Extremeño de Danza y Artes del Movimiento en Badajoz. En 2020 crea su propia compañía con su nombre, con la que ha estrenado 'Femmes', 'Falamos?' e 'Invisible', su última producción.